Chill Club｜WHIZZ與謝安琪合唱　兩年前衝出香港參加亞太區比賽

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-12 17:59

昨晚（11/7）播出的ViuTV音樂節目《Chill Club》，節目邀得謝安琪（Kay）首度現身，她在節目中不但演繹《燒》、《一人之境》和新歌《離不開》外，更先後與女子樂隊WHIZZ和林家謙合唱。前者不但與Kay合唱《Plastic Love／尋愛》和《臭男人》外，亦在熒幕前獻唱新歌《Sorrowful》。早前Kay也指WHIZZ是自己近期很喜歡的樂隊，指「曲風和團員一樣Chill」。

昨晚WHIZZ獲Kay邀請，一同在《Chill Club》舞台上合唱。

曾代表香港赴美參加樂隊比賽

WHIZZ是香港較為少見的女子樂隊，成員包括主音王雨山、結他手Moo、低音結他手Bowie及鼓手Jess，作品主打Groovy Pop，透過輕快而具節奏的旋律說出「時間飛逝、活在當下、享受享樂」的信念。樂隊在2019年3月成立，並隨即參加「中港澳青年樂隊大賽2019」奪冠。同年7月，她們更在「Vans Musicians Wanted 2019」贏得香港區冠軍，獲得11月代表香港參加總決賽的機會，於芝加哥的House of Vans Chicago中與其餘8隊亞太區樂隊同場切磋。

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WHIZZ過往作品都以英文歌為主，直至今年透過「音樂永續2020」計劃推出翻唱作品《心花怒放》。過往有參與「搶耳音樂節」等公開演出的她們，今次也是第一次登上《Chill Club》舞台，王雨山在Facebook上也指：「Rehearsal果（嗰）時發現係我夾band以來第一次同其他人合唱，估唔到呢個第一次會係同牙（阿）Kay。」

原來今次係WHIZZ第一次同其他歌手合唱！

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