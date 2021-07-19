聲夢傳奇｜睇數據預測決賽戰果　炎明熹得票拋離姚焯菲確立優勢

今晚（19/7）是無綫（TVB）歌唱節目《聲夢傳奇》決賽舉行的大日子，五強分子炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）和何晉樂（Rock）來到最後關頭，勢必傾力演出，力爭冠軍寶座。由於決賽兩輪對決都將綜合專業評審評分及觀眾投票得出結果，因此觀眾得票節節領先，向來都被視為大熱門的Gigi，可望在決賽前夕迅速建立優勢。

《聲夢》冠軍究竟花落誰家？（資料圖片）

Gigi或穩入最後兩強

雖然Gigi在準決賽曾以3分之差不敵Chantel跌入危險區，但她在「逃生回合」以25:0完勝文凱婷（Aeren），或多或少能幫助她重拾信心。事實上，Gigi自從第3輪與Janice合唱大爆發後，近5次演出的燈數就只有與Chantel對決時（11分）低於16分，是《聲夢》五強中的得分王。加上在觀眾投票中（截至18/7凌晨零時），Gigi已經拋離第二位的Chantel足足14個百分點，早在綜合得分建立優勢，有望順利在今晚晉級次圈。

由於觀眾評分都會計算在總分之內，因此Gigi在決賽優勢非常明顯。（TVB Facebook圖片）

Chantel身體狀況成變數

至於選票告急的Chantel，單憑人氣其實有望能谷底反彈，她在Instagram的粉絲人數有約6.9萬，比Gigi的5.2萬多，加上《戀愛預告》推出一個月後，在YouTube有近350萬點擊次數，成為唯一一位擁有點擊率超過300萬單曲的學員，足以證明其網絡人氣不輸Gigi。只是Chantel在昨日一度因身體不適，無法參與綵排，過去她也曾有因身體狀況影響出賽的前科，因此今晚狀態讓充滿變數。

Chantel的身體在決賽前夕才出現狀況，究竟今晚能否發揮正常，把握人氣上的優勢與Gigi一拼？（資料圖片）

Archie、Rock晉級有難度

Yumi最近憑《狂野之城》跑出，目前觀眾得票只落後Chantel 7個百分點，有望成為賽事黑馬。不過，正如她早前接受訪問時所指，過去幾輪雖然建立跳唱風格，但在演繹上仍有不足之處，當晚能否殺入次圈，就要視乎她能否及時修正。至於兩位男聲Archie和Rock，前者在8輪比賽中從未試過進入淘汰區，而後者則在第7輪藉《我不會唱歌》獲得全場最高24分重拾信心，不過他們在觀眾投票上卻落後3位女聲，而他們在IG的粉絲人數也僅得約2萬，人氣明顯處於落後，最後或會因總分計算方法而影響他們爭奪冠軍的機會。

Yumi或成為決賽黑馬。（資料圖片）

Rock和Archie在觀眾投票上處於劣勢，要躋身次圈，就要在今晚決賽中有出眾發揮，在專業評審評分上取勝。（資料圖片）

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