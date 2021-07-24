陳凱詠乘勝追擊出新版《I Wish》　邀觸執毛主音泳池邊Chill住唱

陳凱詠（Jace）在5月中推出新碟《Processing》後不斷收到好消息，除了專輯直達白金唱片銷量外，更成為Spotify「EQUAL Global Music Program」企劃的7月代表，登上紐約時代廣場巨型LED屏幕，並宣布8月中舉行首個個人音樂會。而主打新歌目前贏得三台冠軍，只差ViuTV「Chill Club推介榜」就能追平《天生二品》成績。

陳凱詠Jace衝出國際登紐約時代廣場LED屏幕 乘勝追擊8月開處女騷

Jace早前登上紐約時代廣場LED屏幕。

最近Jace也乘勝追擊，接力推出《I Wish》(Poolside Version)，編曲與原版截然不同，因此Jace需要以不一樣的唱法去演繹這首歌。Jace十分喜歡這個編曲，整首歌有放慢下來的感覺，感覺讓大家可以享受和放輕鬆，與朋友相處的時間不一定要嘻哈大笑，反之大家放慢下來享受相處的時間也可以很快樂。Jace續指：「《I Wish》這首歌給予人開心和興奮的感覺，我有些朋友聽到後認為這首歌非常適合上班時聆聽，聽起來走路會有輕飄飄和振奮的感覺。我想大家都會想與朋友一起放鬆下來、喝一杯、慢下來的時候，加上我之前也有嘗試過以acoustic的方式表演《I Wish》這首歌，發現效果不錯，因此就製作了這個 Poolside Version。」

Jace推出新版《I Wish》，與原版具強烈節拍的編曲不同，這次只以結他彈奏，營造出較為慵懶、放鬆的感覺。

為了帶出一種慵懶的感覺，Jace以一個十分放鬆的狀態去錄音，錄音更於一天就完成了。歌曲中有一個 「dududu」的位置，原本是十分upbeat的，但為了呈現一個更放鬆的感覺，監製馮翰銘（Alex）建議找樂隊觸執毛及R.O.O.T主音Jan Curious（阿水）演唱，他認為畫面會十分有趣。這個偶然的機會促成了Jace和阿水第一次合作，除了錄音之外還邀請了他拍攝MV。今次拍攝在泳池進行，Jace、阿水和結他手Nic一起寓工作於娛樂，在泳池邊Chill住拍攝，邊拍邊燒雞翼，只用了3小時便完成。阿水表示：「今次同Jace嘅合作好好玩，當我第一次聽到監製Alex Fung畀我聽嘅Demo時，我覺得好好聽！好開心可以同Jace去到泳池拍MV，希望有機會可以現場表演呢首歌！」

今次係Jace第一次同阿水合作。

點擊圖輯，感受下原版同新版有幾唔同：