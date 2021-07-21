陳凱詠Jace衝出國際登紐約時代廣場LED屏幕　乘勝追擊8月開處女騷

在5月中推出人生第一張專輯《Processing》、當中包括《天生二品》、《隔離》、《I Wish》等繪炙人口歌曲的歌手陳凱詠（Jace）近日登上美國紐約時代廣場（Times Square）整座建築物高的巨型LED屏幕。事緣音樂串流平台Spotify為慶祝國際婦女節舉行「EQUAL Global Music Program」企劃，而Jace則是7月的香港代表，此前衛蘭（Janice）、莫文蔚（Karen）、鄧紫棋（G.E.M）、張惠妹都曾霸氣登上此屏幕，Jace及後在個人IG激動表示：「7年前喺Time Square企足一日內心唱咗千萬次：『New York~~ Concrete jungle where dreams are made of』（Alicia Keys 的《Empire State of Mind》）等緊睇Ball drop嘅嗰個我一定無諗過自己竟然可以出現係巨大Billboard之上。」



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Jace憶起當年的自己：「當時嘅我根本唔知畢業之後做咩好，更加唔敢講想做歌手！但你哋睇吓… this is crazy!!! 原來真係咩都有可能㗎，仲要原來《Processing》達到左白金銷量，仲要仲要原來下個月（8月20日）我會有人生第一個個人音樂會啦！」適逢周三（21日）是一年一度的DSE放榜日，她又不忘鼓勵應屆考生：「所以放榜嘅朋友仔，無論今日嘅成績幾唔如意都唔好灰心，要記住咩都有可能！好好投入每一步，用心地行，大膽地想像！你唔會知道生命為你準備咗乜嘢意外驚喜，一齊加油！」