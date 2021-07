陳凱詠Jace衝出國際登紐約時代廣場LED屏幕　乘勝追擊8月開處女騷

在5月中推出人生第一張專輯《Processing》、當中包括《天生二品》、《隔離》、《I Wish》等繪炙人口歌曲的歌手陳凱詠(Jace)近日登上美國紐約時代廣場(Times Square)整座建築物高的巨型LED屏幕。事緣音樂串流平台Spotify為慶祝國際婦女節舉行「EQUAL Global Music Program」企劃,而Jace則是7月的香港代表,此前衛蘭(Janice)、莫文蔚(Karen)、鄧紫棋(G.E.M)、張惠妹都曾霸氣登上此屏幕,Jace及後在個人IG激動表示:「7年前喺Time Square企足一日內心唱咗千萬次:『New York~~ Concrete jungle where dreams are made of』(Alicia Keys 的《Empire State of Mind》)等緊睇Ball drop嘅嗰個我一定無諗過自己竟然可以出現係巨大Billboard之上。」



點擊圖輯睇Jace靚相+登上紐約時代廣場!

+ 27

Jace憶起當年的自己:「當時嘅我根本唔知畢業之後做咩好,更加唔敢講想做歌手!但你哋睇吓… this is crazy!!! 原來真係咩都有可能㗎,仲要原來《Processing》達到左白金銷量,仲要仲要原來下個月(8月20日)我會有人生第一個個人音樂會啦!」適逢周三(21日)是一年一度的DSE放榜日,她又不忘鼓勵應屆考生:「所以放榜嘅朋友仔,無論今日嘅成績幾唔如意都唔好灰心,要記住咩都有可能!好好投入每一步,用心地行,大膽地想像!你唔會知道生命為你準備咗乜嘢意外驚喜,一齊加油!」