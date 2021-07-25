林奕匡演唱會｜太太李靄璣連續兩晚現身力撐　獲老公兩度台上示愛

昨晚（24/7）除了在紅館舉行的《C AllStar集合吧演唱會2021》外，屬於「來日之音」音樂會系列頭炮，一連兩場《林奕匡2021音樂會》也在九展展覽廳2舉行尾場演出。相比過往的製作規模，今次Phil在編排上以音樂性主導，觀眾也見證Phil作出不少新嘗試，例如在前半部份特別將《安徒生的錯》、《雨落大地》等作品以電音重新編曲改頭換面，減去過去的Ballad或R&B味道，為歌曲增添不少新鮮感。

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Phil一連兩晚的音樂會完滿結束！

Phil在台上吹色士風、彈琴、彈結他之餘，也即席大玩電音音效，搖身一變成為DJ Phil，盡現多才多藝一面。近年他也有寫歌給不同歌手，像去年便有姜濤《孤獨病》及許靖韻《別為我好》兩首大熱作，昨晚Phil都有親自演繹這兩首歌，其中《孤獨病》更特別與自己的《黑方格》拼合在一起，Phil解釋兩首歌都有類似的氛圍，放在一起最合適不過。

Phil看中《孤獨病》的氛圍與《黑方格》相似，於是決定將兩首歌結合。

在昨晚的音樂會上，樂迷不但可以見識到Phil的才華，同時也見識到他對太太李靄璣（Rikko）的深情。其實Rikko在兩晚演唱會都一早到場，為老公打點一切，在表演開始時又化身小歌迷，坐在台下為老公打氣之餘，也頻頻拍片幫忙做記錄。Phil當然一切看在眼裏，而向來被公認為好老公的他，在唱出《難得一遇》時已情不自禁向台下的Rikko說：「Sweetie, I Love You（親愛的，我愛你）」。昨晚觀眾反應與頭場一樣熱烈，Phil對樂迷和演出依依不捨的同時，也開始惦念著Rikko，所以他去到第二次Encore時，除了《一世同學》外，也「加碼」多唱一首《第一個早晨》，並說道：「咁多年寫咁多歌，其實好多時候都有呢個人喺一齊，帶畀我靈感，所以要多謝佢。」Phil這番話令台下樂迷紛紛起哄，而演唱會最後亦在甜到漏的氣氛下圓滿結束。

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