羅敏莊相隔9年再開演唱會獲老公囡囡打氣　作全面準備積極減肥

羅敏莊（Mimi）即將於9月4及5日在九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行《羅敏莊 Live Alive演唱會》，相隔9年再舉行演唱會，Mimi邀請了一眾好友包括黎瑞恩、黃翊、伍仲衡及李志剛擔任嘉賓。雖然老公陳國邦現身在內地工作，但不忘為太太打氣送上祝福兼造勢。在視頻中，陳國邦一臉焦急為太太助攻宣傳，更笑言「我老婆開演唱會，咁大件事都冇人講！」除了有老公打氣，囡囡陳禎在香港接力，與Mimi兩母女拍片宣傳演唱會地點和日期。

羅敏莊即將於9月4及5日在九龍灣國際展貿中心Star Hall匯星舉行演唱會。

Mimi 9歲的女兒陳禛難得首次見證媽媽開演唱會，今次特別罕有出鏡助慶，一家表現非常合拍。其實9年前羅敏莊首辦首個個人演唱會，女兒就剛孕育在Mimi懷中，陪伴媽媽開演唱會，今次有女兒見證演出，感受特別深。Mimi透露已為9月個唱作好全面準備，其中要做的是減肥，她充滿信心地說：「為了演唱會已開始修身，之前影了一輯很美的海報，心情極興奮，這兩個月的日子要努力節食。」除了減肥之外，另一個重要任務當然是為演唱會編排表演環節及選歌，Mimi透露身邊已有一班出色的友好歌手黃翊、小恩子和音樂人伍仲衡 、高世章老師等坐陣，故令她倍感興奮。

此外，演唱會其中一部份Mimi會與音樂人伍仲衡一齊jam歌，更有觀眾即時點唱時間，她雀躍的說：「點唱環節如果觀眾反應熱烈，可能會唱得比歌單更加多的歌曲，他們即場點，我立刻唱，知道觀眾一定好開心，而我自己一定玩得好興奮。」至於演唱會嘉賓安排，Mimi說：「好姊妹黎瑞恩一定要來，我的電台好拍檔李志剛一定要來，與我一起做直播演出的好朋友黃翊及伍仲衡，更加要來。」