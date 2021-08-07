姜濤親解新歌MV密碼　機場取景與摯友有關：起初仲想拍埋飛機起飛

「MIRROR夏日企劃」昨日（6/8）輪到姜濤接棒，推出今年第二首個人單曲《Dear My Friend,》，早前他已經預告過，希望將新歌獻給已故摯友阿Kin（花名：中峰），作為給對方的最後一封信，他指：「《Dear My Friend,》係為咗紀念一位離開咗嘅朋友，歌名亦都係我諗嘅，好想話畀大家知，呢首歌係專屬於佢；希望大家聽歌嘅同時，可以望下身邊嗰位最親近嘅人，好好珍惜佢哋。」

睇完《Dear My Friend,》MV後，相信「姜糖」都覺得好感動，今次就由姜濤親自為大家拆解MV入面嘅一啲密碼！

雖然姜濤一早有用作品悼念好友的念頭，但他坦言起初不願面對好友離世的事實，一度採取「拖字闕」，加上一時三刻難找到自己心儀的樣本歌曲（Demo），因此在選曲上花了很長時間。談起今次繼《孤獨病》後再與林奕匡（Phil）合作，他指：「最後聽到林奕匡寫嘅呢隻歌，一聽就有命中注定嘅感覺；至於填詞方面，因為林若寧老師係一位好擅長描寫故事嘅作詞人，所以我同監製Edward講，方唔方便搵林老師聽下我呢個故仔，睇下佢有乜感覺，然後就促成呢件事。」

繼《孤獨病》後，今次姜濤再與Phil合作。（資料圖片）

在昨晚推出的MV，姜濤在機場、籃球場、九展Star Hall等地方拍攝，而他與絕大部份觀眾一樣，最深刻的就是在靈堂讀信的一幕，就連自稱哭點高的他也淚灑當場，令一眾「姜糖」非常痛心。而令觀眾好奇的是，究竟姜濤手上的信寫了甚麼，令他不禁落淚？他解釋導演Sheng和Maggie本來希望自己親手為這位摯友寫一封信，然後在靈堂讀出，但最後信紙上竟然一個字都沒有：「我寫唔出，因為我有太多說話想講，所以我建議乜都唔寫，由得我自言自語。因為呢段時間好忙，我想藉著呢個機會，同佢好好傾偈，所以封信只係道具，其實喺MV入面我都係同佢分享我嘅近況、佢屋企人嘅近況，講講下就喊咗出嚟；另外因為製作組預備咗一副假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

本來導演要求姜濤寫一封信畀中峰，但係姜濤話當時寫唔到任何嘢，所以手上嘅呢封信其實冇任何字。

至於姜濤在MV中拿著籃球，導演認為二人少年因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，決定加添籃球元素。而在機場取景，姜濤也親自解釋箇中原因：「因為我呢位朋友係做飛機維修師，所以我哋突登喺機場隔離拍攝奔跑場面，起初仲想拍埋飛機起飛，寓意佢嘅離開，可惜最後因為落雨拍唔到。」提到MV後段以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面，姜濤坦言：「真係根據佢嘅衣著打扮嚟塑造，對我嚟講感觸好大，雖然我唔知佢依家係以乜嘢形式存在，但係我希望佢可以喺呢個MV出現，我相信當下我係同佢對視，亦都希望佢睇完之後可以安息。」

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