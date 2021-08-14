BOP天堂鳥告別演唱會｜EO2限定重組　夥BINGO合唱《魅力移動》

組合BOP天堂鳥今晚（14/8）在九展展覽廳3舉行告別演唱會《BOP THE LAST DANCE》，在一段真情流露後，三子帶同其中8位《盛舞者》參賽者帶來一段快歌Medley，包括MIRROR《IGNITED》、Fatboy《Lady Killa》、郭富城《唱這歌》等，台下也有白色充氣波波，在勁歌熱舞當中一起互動，而三子也不時騷肌，令台下尖叫聲不絕。

三子大騷肌肉。（葉志明攝）

隨後BINGO登場，與BOP合唱《火熱動感La La La》後，EO2四子全員到齊，更一起跳起《魅力移動》，令台下氣氛非常高漲。Tyrese直言：「如果《登陸太陽》係經典，《魅力移動》就係經典中嘅經典。」Eddie就指EO2在2013年在同一個地方解散，不過在8年後再重組，期待BOP能在8年後在紅館重組。其後EO2笑指要將後台交給天堂鳥，並唱起《普通朋友》。

EO2限定重組：

+ 5

及後BOP身穿黑色T恤，以《飛翔》再次登場。及後再唱《我的快樂時代》和《陽光點的歌》，後者更有吳業坤隔空獻唱。隨後Gordon發表感言時也忍不住落淚：「呢幾年我真係捱得好辛苦，佢哋成日同我講要捱埋呢幾年，喺我最down嘅時候同我食飯。我真係好care佢哋，雖然我平時唔表達出嚟，好多謝你哋繼續支持我。」

三子哭成淚人：

Lincoln談話中也眼泛淚光，除了感謝圈中好友支持，也因陪伴缺乏時間陪伴家人而向他們道歉。Tyrese即鼓勵兩位隊友重拾笑容，感謝家人成為最強後盾，又指：「今次唔係終結，只係另一個開始。」此時Tyrese說到解散決定，終於忍不住爆喊：「係我提出要先離開一陣，其實都7年，希望為自己做返啲嘢，多謝兩位體諒我，佢哋係可以諗我係反骨，但係都冇。」在《未來見》後，台上也倒數最後4分08秒，正是最後一首歌《故作瀟灑》的長度。演唱會在約11時結束。