聲夢演唱會｜炎明熹被爆對衛蘭講火星文後創金句：我唱歌唔係好識

《聲·夢飛行First Live On Stage》今日（15/8）在旺角麥花臣場館舉行最後一場，緊接文凱婷（Aeren）和AGA（江海迦）後，林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）和林君蓮（Kaitlyn）先後獨唱《囍帖街》、《特別的人》和《拋物線》，並合唱《洋蔥》。

冼靖峰（Archie）演繹《餓狼傳說》。（梁碧玲攝）

隨後冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）先後演繹《餓狼傳說》和《下一站天后》，而何晉樂（Rock）唱過《李香蘭》後，又與緊接出場的Gin Lee（李幸倪）合唱《天黑黑》。由於Rock在比賽時唱《天黑黑》失準，這次合唱後，Rock也不禁與Gin Lee擁抱，大喊：「我終於唱到啦！」此時Gin Lee也感動落淚，又記得曾經與Rock通電話鼓勵對方，希望他擺脫心魔。在Gin Lee引導下，Rock也在台上公開向女朋友示愛，又笑說：「我拖咗Gin Lee老師隻手，唔好意思。」

Rock拖咗Gin Lee老師隻手。（梁碧玲攝）

緊接輪到衛蘭（Janice）出場，與Yumi合唱《就算世界無童話》。在Janice與Gigi合唱《Million Reasons》前，Yumi指學員會與Janice用英文溝通，不過也大爆Gigi英文能力差，經常與Janice用火星文溝通，Gigi解釋其中一場比賽要與Janice合唱，當時用翻譯軟件將中文變成英文，豈料將「加少少畫面」變成「add less picture」，令Janice看得一頭霧水。一再強調自己不擅長說話的Gigi演唱前竟說：「我唱歌唔係好識……唔係！我指唔係好識講嘢，就唱歌畀大家聽！」令全場觀眾捧腹大笑。隨後Gigi又獨唱《愛情陷阱》和《沒有你還是愛你》。

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