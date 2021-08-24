羅敏莊預告演唱會翻唱張國榮及梅艷芳經典　搶眼黃咪原來大有來頭

羅敏莊（Mimi）相隔9年，再度舉行個人演唱會，並將於9月4及5日，在九龍灣國際展貿中心匯 星舉行兩場《羅敏莊Live Alive演唱會》，演唱會中除了可以聽到Mimi優美歌聲，演唱經典動人 金曲，是次還邀請黃翊、黎瑞恩及伍仲衡擔任演出嘉賓。

羅敏莊（Mimi）相隔9年，再度舉行個人演唱會，並將於9月4及5日，在九龍灣國際展貿中心匯 星舉行兩場《羅敏莊Live Alive演唱會》。

前晚（8月22日），羅敏莊聯同樂隊，在新蒲崗進行綵排，預演耳熟能詳的經典歌曲，演唱會約 兩星期後開演，羅敏莊表現已進入最佳狀況，而好友黃翊也到場一起進行綵排，並為Mimi打氣。 Mimi透露會與黃翊演唱張國榮及梅艷芳的經典快歌，期望現場觀眾有共鳴及互動。在綵排上， Mimi拿著一支鮮艷黃色的無線咪，Mimi表說：「支咪是小恩子借給我用。」Mimi在演唱會中與黎端恩聯同弦樂團一起演出，更找來著名音樂家高世章編曲，製作一場優雅歌聲演出。 黃翊自稱跳舞耍家，是夜綵排期間，不斷惹笑地與Mimi擺出舞蹈甫士，Mimi表示，梅艷芳與羅 文曾合唱《曼珠莎華》，她腦海中有一段經典畫面很想在今次機會複製出來，黃翊打趣笑說： 「跳舞是我強項。」 是次羅敏莊的製作團隊，採用頂尖音響設備，為優化觀眾聽覺感受，製作單位採用最先進的聲 音景觀處理系統d&b Soundscape，系統能處理混響和複雜的場地，可以準確地傳遞原設聲音 ，而且Mimi更是首位香港歌手使用。