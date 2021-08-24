謝安琪相隔兩年再開音樂會　透過大自然元素呈現最真實的自己

今年自組公司「淺白本部」成為獨立歌手的謝安琪（Kay）繼上月推出首支單曲《離不開》後，今日於記者會宣布即將於12月29日假會展舉行《MOOV Live謝安琪》音樂會。

Kay透露今次音樂會的主題都會以大自然元素去呈現出來。（劉智源攝）

對上一次開騷已經有兩年，Kay坦言好想念做live show的感覺，而今次演唱會亦挑選於自己最喜歡的12月舉行：「12月係媽咪生日，覺得去到12月會係一年累積的感受或成績，無論做得好或不好，都是一個值得檢討的時候，亦都捉住我對12月的感情去鋪排音樂會，所以音樂會入面都會跟大家佢經歷某些情緒及慶祝節日。」

Kay預告會有演唱會嘉賓，至於邊位就暫時保密。（劉智源攝）

談到今次跟插畫師及攝影師合作設計海報，加入了海浪、辛夷花、蘆葦草及飛鳥的插畫來比喻人生不同情緒，Kay透露主題意念好適合跟插畫合作，在構思過程中都認為很多事都緊扣大自然，從而透過大自然元素去呈現出來。而音樂會方面都會有更多視覺效果，亦會邀請多位自己很喜歡的畫家及導演合作。

自組公司後首次以獨立歌手身份去籌備音樂會，Kay直言雖然辛苦，但非常滿足。（劉智源攝）

對於今次以獨立歌手形式去籌備音樂會，Kay坦言雖然辛苦，但感到非常滿足：「每日休息時間好短，但好開心。朝早6點就醒了，因為知道自己有很多事還未做。送了小朋友上學後，工作就開始了，都幾辛苦，但原來我都好享受這樣工作。有很多事沒有分高與低、好與壞，但可以透過作品很誠實、很坦白去表達自己的喜好，做到這件事已經好開心。」問到音樂會是否想向大家呈現最真實的自己，Kay直言音樂會有很多不同的元素，亦有不同的合作單位，班底都非常接近真實的自己，包括音樂總監蔡德才。而曲目方面，Kay透露除了唱新舊歌曲之外，同時加入了翻唱歌的部份，盼以歌曲方面去表達不同的情緒。

Kay頭裡近月都忙於籌備音樂會，每天只睡幾小時。（劉智源攝）

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