AGA Dear Jane演唱會｜Tim親解加碼獻唱選曲原因：本身喺歌單入面

樂隊Dear Jane與AGA（江海迦）聯手，於會展Hall 5BC舉行的《AGA X DEAR JANE：HERE & THERE》昨晚（28/8）順利舉行。他們騷後接受《香港01》訪問時直言未夠喉，Dear Jane主音Tim（黃天翱）解釋：「太耐冇玩Live show，太耐冇喺一個咁大嘅舞台，太耐冇喺現場見到咁多觀眾，呢幾樣嘢再加埋現場嘅氣氛，大家都有啲掛住。」AGA補充指：「呢種場地、規模嘅演唱會，我依家會非常珍惜，以前可能係一年做好多個show，令到今次嘅感覺好唔同，大家喺個台上面都有啲沉澱，有啲改變。更加有意義嘅係自己做音樂，可以同大家分享音樂，度過好開心嘅一晚，我覺得呢3年好多人都好需要。」

AGA和Dear Jane都指未過足癮。（葉志明攝）

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談到Dear Jane和AGA最後一刻決定加碼獻唱《哪裡只得我共你》報答歌迷，Tim直言事前從來沒有這個安排，大家都要臨時在台上商量。不過他們也傾向唱一些當晚未唱過的曲目，而最後選擇《哪裡只得我共你》，原來與整個演唱會的構思有關：「其實呢首歌本身都喺歌單入面，但係改過幾次之後就決定剔除咗佢，但係呢首歌都好襯今晚嘅主題，大家隔離咗一個好遠嘅地方，而呢首歌都可以話係用嚟聯繫返大家，令呢首歌變得更加有意思。」AGA也直言當晚一時間反應不及，有種要重新適應觀眾熱情的感覺。

完全冇諗過要再來一段Encore，Dear Jane同AGA都傾咗好耐。（葉志明攝）

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AGA稱讚演唱會導演細榮的心思，覺得主題與自己生活中遇到的事非常貼切：「好多人都係分隔異地，例如我同屋企人都有成年冇見。過去我所有嘅演唱會同巡迴演出，佢哋都會喺度，但係依家就冇得嚟睇，確實係有啲可惜，但係媽媽今朝都會同我講good show，叫我飲雪梨蘋果湯。呢樣嘢好似導演想帶出嘅概念，距離好似好遠，但係大家嘅心係好近。」至於他們在台上形容彼此彷彿活在兩個世界，Tim解釋每個人都有自己的世界，但在台上就透過音樂互相陪伴，漸漸建立出一種連繫。

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談起下個月Dear Jane將進軍紅館舉行演唱會，四子認為今次正好讓他們熱身，Tim續指：「去到紅館，當然係要唱多兩、三倍嘅歌，但係喺練緊呢個show嘅同時，其實都一路當係練紅館唱嘅歌去綵排。依家呢個show終於完成，我哋其實唞一日就要繼續練，因為仲有一個禮拜我哋就要入綵排室，所以，唔好畀佢停！」被問到會否邀請AGA擔任嘉賓，AGA直言非常期待再續前緣，低音結他手Jackal（伍漢邦）也非常歡迎：「我哋頭先只係試下邀請AGA嚟睇，但係佢提議不如一齊玩，其實我哋係超級願意，好想！」