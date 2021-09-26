專訪｜Tyson Yoshi不強求與MIRROR合作：星光會被太陽蓋過

上回專訪除了解構Tyson Yoshi名字的由來，也談起如何看主流與獨立樂壇之間的界線。或許是自小在英國讀書的緣故，他坦言平日聽歌時，歌單都會以歐美作品為主：「Justin Bieber、LANY、Lauv等等，我有時都會聽返啲舊歌，即係Sum 41、Avril Lavigne嗰啲。最近好鍾意聽ONE OK ROCK，因為我冇聽Avril Lavigne一排，之後發現佢同ONE OK ROCK一齊唱過一首歌，之後就開始聽多啲，原來同我認識嘅日本嘢好唔同，尤其是佢哋比較新嘅歌係偏歐美啲，我聽完都醒唔起佢哋係日本樂隊嚟喎，癲喎！」

雖然歌單以歐美歌為主，但Tyson也有留意本地樂壇。他坦言自己較常聽陳奕迅的舊歌，喜愛麥浚龍（Juno）在作品中展示出來的反差，而近期也有留意林家謙、黃妍（Cath）的作品，當中又特別喜歡他們合寫的《我心中尚未崩壞的部份》，背後的理由很簡單：「好聽，但係唔係『魚蛋歌』，咁就已經好夠。」

撰文：劉傳謙

攝影：梁碧玲

髮型：Jim Tse@ Hair Corner

化妝：PuimingT makeup

服裝：Louis Vuitton

場地：The Fleming Hong Kong



Tyson Yoshi談起自己的音樂選擇。（梁碧玲攝）

專訪｜Tyson Yoshi稱主流與獨立界線未打破：兩邊唔會有太多接觸

拒因數字金錢寫歌

當記者再追問喜愛Cath這首代表作的原因，Tyson坦言自己喜歡作品夠特別，又慨歎：「我真係覺得……『魚蛋歌』唔係唔好聽呀，但係好悶呀！聽完之後就會諗『點解又係咁嘅？』我係有呢個諗法，當然我明白佢哋點解存在，因為香港嘅音樂產業商業性好重，當然啦，要賺錢呀嘛，但係我唔鍾意啲人因為呢首歌掂，於是就寫2.0、3.0、4.0，一路磨落去。久而久之，成個市場就會淨係得呢樣嘢。」

在Tyson Yoshi眼中，Cath的《我心中尚未崩壞的部份》勝在沒有魚蛋歌的味道。（資料圖片）

在商人主導的樂壇下，很多唱片公司都會因為一首作品的成功，示意要不停按著同一個致富方程式創作，以賺取更多金錢，樂迷口中的「罐頭歌」、「魚蛋歌」也因此出現。這個想法正正與Tyson的創作理念背道而馳，眼見《Christy》的成功，他名言：「我唔會寫一首《Christy》2.0，作為一個歌手就move on啦，我已經作咗一首我自己覺得好好嘅作品。商人就會覺得呢樣嘢好賣，當然要入多啲貨賣多啲，但係音樂唔應該係咁。（畀多啲錢呢？）No！除非你喺創作上面會令我覺得係有得諗，如果你只係為數字好啲而寫一首歌，我都會好老實咁同佢講，我都唔覺得自己可以寫到一首2.0係好過原本嘅《Christy》。」

Tyson Yoshi絕不會寫《Christy》2.0。（梁碧玲攝）

《Christy》MV受麥浚龍啟發

除了Cath的作品，Tyson也非常喜歡Juno的作品。他坦言自《羅生門》開始，就被其創作概念吸引：「佢嗰種用音樂構思嘅世界觀，我係覺得震撼嘅，尤其是嗰種反差。所以我有時構思自己MV嘅時候都想試下做返呢種效果，例如《Christy》本身係甜蜜嘅，但係MV入面我係殺咗Christy，呢啲都係喺佢嘅作品之中得到靈感。好似《羅生門》咁，嗰種一下子就扭轉咗個故事，我就心諗『吓？黐線㗎？』我從來冇諗過音樂以外嘅嘢，嗰種計劃可以去到咁廣闊。我喺入面都學到唔少嘢，原來可以用其他方法玩。當然我嘅規模細啲，只係聲帶同MV，未做到好似一個十年嘅故事咁。」

2015年Juno的《羅生門》，啟發了Tyson Yoshi在視覺創作上的膽量。（MV截圖）

親解婉拒為姜濤作曲原因

Tyson將在9月27日現身亞洲國際博覽館Arena，與姜濤、林家謙和柳應廷一同現身《拉闊音樂會 風火雷電》，就在7月正式公布陣容後，不少姜濤的歌迷都希望看到偶像與Tyson同台的畫面。記得姜濤愛上Tyson的《Something》後，就決定與Gareth T.（湯令山）合作，推出R&B作品《Master Class》。Tyson坦言自己不敢相信姜濤會喜歡自己的作品：「一開始我以為係客套（說話）嘅，直至去到影拉闊海報嗰日終於見面，佢冇同我講，應該話佢唔夠膽同我講，真係好怕醜，第一時間係花姐同我講嘅，我都有啲驚訝。之後埋位，大家開始有交流，先發現原來佢真係有聽。我係覺得開心嘅，但係佢都係年輕人，比我後生，證明我係做緊一啲年輕人鍾意嘅音樂。」

姜濤喜歡R&B，也喜歡Tyson Yoshi。（資料圖片）

其實最初姜濤要開始製作《Master Class》時，Tyson曾收到花姐邀請，希望可以為姜濤作曲，不過他決定婉拒這次難得機會，並向對方推薦好友Gareth。除了當時尚在台灣，Tyson坦言目前未有興趣為其他歌手作曲：「到依家為止我都冇乜興趣純粹幫人哋製作一首歌，而我自己冇份唱。我記得一開始佢哋係搵我寫嘅，但係我覺得，自己何德何能呀？如果係寫嘅話，我個朋友Gareth仲勁啦！」

Gareth.T獲Tyson邀請，為姜濤作曲。（資料圖片）

Tyson也希望每一首作品都具備真實性，在製作前都希望探討創作背後的故事和親身經歷。不過當時他與姜濤分隔兩地，無法透過對談加深對姜濤的認識，也是其中一個婉拒合作的原因：「我要坐低同佢一齊傾，究竟佢係咪有故事想講，或者我係咪都有啲故事，大家都有共鳴，而可以寫一啲比較個人化嘅嘢，我唔要寫一份好行嘅歌詞。其實依家《Master Class》嗰份詞係真係為佢而作，呢一點好重要。」

Tyson Yoshi經過考慮後，只能放棄與姜濤合作的機會。（梁碧玲攝）

愛《Master Class》夠新鮮

Tyson也對《Master Class》讚不絕口，因為這種曲風在香港較少聽到，也是樂壇上需要的新衝擊：「呢個市場喺曲風上面係需要一啲新鮮嘅嘢，我覺得咁樣真係好好，以佢現有嘅影響力做呢啲嘗試，我覺得係合理，而且係好事。（姜濤嘅選擇會令更多人認識獨立音樂人？）都會嘅，但係最主要嘅都係要有好嘅作品，人哋先會發現到我或者Gareth，先至可以推廣出去。如果你本身都冇好嘅作品，呢啲事情都唔會發生。所以最重要都係畀心機做自己最鍾意嘅音樂，而唔係要做一首歌，諗住點樣會紅。」Tyson也有聽過姜濤過去的作品，認為《Master Class》在眾多作品中最吸引到自己。

姜濤眾多作品中，Tyson Yoshi都是最喜愛《Master Class》。（資料圖片）

只敢與朋友合作：唔會介意咁多嘢

至於日後會否再有機會在音樂上與MIRROR其他成員合作，他指一切隨緣，又解釋過去合作時，需要考慮作品能否經常用作舞台表演：「因為Hip Hop、R&B好鍾意featuring，但係問題在於，例如我依家要搞個人騷，其實有啲歌我都唱唔到，因為有啲朋友遠在台灣，唔可以同我合唱。所以我依家嘅做法係，大部份可以自己唱嘅歌就唱咗先，如果有朋友覺得有感覺，可以試下嘅，咁就一齊做。所有嘢都好隨緣，而唔係話我呢一張專輯要留幾多首畀嗰個人合唱，我唔贊成呢個諗嘢嘅方法。」

Tyson Yoshi希望與MIRROR做朋友後才談創作。（梁碧玲攝）

不論表演或是創作，主流樂壇不時會出現令人驚喜的合作陣容，Tyson強調自己與其他歌手合作會以感覺行先，需要雙方都感興趣才能成事：「我見過太多例子啦，有時你作為一粒星，喺一個太陽隔離，無論你有幾咁燦爛，你嘅光都會被太陽蓋過，出到嚟嘅效果，你會唔開心？我唔清楚。反而如果當係朋友咁一齊玩音樂，你只會覺得好玩，出到嚟唔會介意咁多呢啲嘢，因為你做緊嘅係同朋友做一首自己覺得滿意、開心嘅作品。」

期望愈大，失望愈大，唯獨與好朋友一同寫歌、合唱，才會不介意編排、名氣等事。（梁碧玲攝）

首度挑戰執導MV

問到日後發展方向，除了定期推出新作，並輯錄成專輯外，Tyson也嘗試執導自己新歌MV，目前也在籌備當中：「新歌係以普通話同英文為主，今次我會做MV導演，希望咩都試下。其實有時我諗歌詞，我喺腦入面都會有個畫面，希望將我平時諗到嘅嘢呈現返出嚟，自己又多個名做導演，哈哈！其實自己作品自己導，就代表當中有好多屬於自己嘅創作。（第一次？）之前嘅MV都放咗自己嘅創作理念入去，不過今次就參與得更多。我會同另一位朋友一齊做導演，之後我都會再搵朋友幫手，佢哋好多都有拍嘢，今次就當係一個企劃，同成班朋友一齊玩。」