專訪｜Tyson Yoshi稱主流與獨立界線未打破：兩邊唔會有太多接觸

闊別兩年，商台舉辦的《拉闊音樂會》將在9月27日於亞洲國際博覽館Arena舉行。除了姜濤、林家謙、柳應廷外，也有一個大部份樂迷感到新鮮的名字：Tyson Yoshi（程浚彥）。

「我記得係阿禮（梁文禮）打畀我嘅，佢喺電話度問我，一開始我以為只係一個好普通嘅Show，然後我聽到個陣容嘅時候就嚇親。吓？我？何德何能呀？嗰陣心入面真係咁諗。」除了驚訝，Tyson直言收到邀請後覺得非常興奮，對他而言，能登上拉闊舞台是種肯定：「老實講，大眾對佢哋三位嘅認識比我多，佢哋經常都喺主流媒體度出現。而我唔單止作為獨立歌手，到依家我都會視自己為地下音樂人，係喺網絡上面嘅人，能夠同佢哋同台係好開心，係一種認可。」

臨近《拉闊》，或許大家會聽著《Growing Up》、《Something》、《Better》等出自Tyson的作品來預習，但對他的背景只是略知一二。在演唱會前夕，Tyson Yoshi除了分享過往港、台兩邊走的工作模式，也談到近年樂迷認為主流與獨立音樂的界線是否逐漸打破，不過他認為當中的成功例子只是冰山一角：「可能只係講緊林家謙、許廷鏗同Serrini，可能依家就加埋我，但係香港咁多獨立歌手，依家都係得4個例子，我覺得都係唔夠。」

撰文：劉傳謙

攝影：梁碧玲

髮型：Jim Tse@ Hair Corner

化妝：PuimingT makeup

服裝：Louis Vuitton

場地：The Fleming Hong Kong



今次《拉闊》主題是「風火雷電」，而Tyson Yoshi就象徵「電」這個元素，與過去擅長電音風格作品的他吻合。能與林家謙、姜濤和柳應廷同台，他直言是一種肯定。（資料圖片）

親解Tyson Yoshi名字由來

很多人第一時間會問的是，為何會選用Tyson Yoshi作為藝名？他先說最初接觸音樂時已經決定不用真名或英文名Ben來發布歌曲，而選擇Tyson這個名字，原來與在英國讀中學時的經歷有關：「以前喺英國讀書嘅時候，所有校服同運動衫都會繡自己名嘅縮寫（initial）上去，例如我嘅中文名係程浚彥，件衫就會繡『Ben T.Y. Ching』。之後外國人都會問『T.Y.』係咩意思，以為我都會有中間名（middle name），但係如果我同佢哋講係解『浚彥』，一講就要用十幾分鐘講究竟係咩一回事，所以我都懶得去解釋，冇理佢哋，但係佢哋真係好想知『T』代表咩，所以T字頭嘅名基本上已經嗌過晒，嗌過Terrence、Tyler、Tyson，隔一排就會換另一個名嚟叫我。當我返嚟香港做音樂，想改一個私底下玩音樂用嘅名，就用咗Tyson，就係因為佢哋嗌過呢個名。（係嗌得最多？）唔係，Tyson係佢哋嗌過咁多個名之中，我覺得最型嘅。」

Tyson Yoshi這個名字並沒有特別意思，之所以會選擇「Tyson」，是因為在眾多曾被同學叫過的英文名中，唯獨「Tyson」的感覺最有型。（梁碧玲攝）

不過Tyson認為Y字頭的英文名選擇不多，想了很久也沒有定案，也曾經想過直接用「T.Y.」成為藝名，不過也很快打消這個念頭：「一開始覺得好難有Y字頭開始，而拼落去Tyson度聽落去會順耳嘅名。我確實係諗過就咁齋用『T.Y.』，但係喺串流平台搜尋過，一打『T.Y.』，啲帳戶多到爆，咁即係唔得啦。直至有一日我行街見到有間吉野家，佢英文係Yoshinoya，得喎！但係太長啦，我唔要『noya』，就用Yoshi。」巧合地，「Tyson」和「Yoshi」都是由5個英文字母組成，湊合在一起就變得非常整齊，在設計單曲封面時也方便了不少。

至於「Yoshi」，居然係因為吉野家！？（梁碧玲攝）

從未想過《Christy》爆紅

談到日前在YouTube點擊次數過千萬的單曲《Christy》，Tyson直言當中沒有太多考量，不過在旁人眼中，背後卻是一個非常甜蜜的企劃。他解釋：「我真係冇諗咁多，純粹係想作一首歌畀女朋友。一開始有呢個念頭嘅時候，我打咗畀MADBOII，同佢講咗成件事，話下個禮拜就係（Christy拍拖周年紀念日），不如呢個禮拜就整好佢，佢應承咗。我記得佢用一、兩日就整好個beat，之後佢就嚟我屋企一齊寫埋佢。（唔驚Christy提早知道咗？）嗰時我哋收得好埋㗎，所以佢知道呢首歌出現，同其他人聽到呢首歌嘅時間係一樣。當我放咗上去YouTube，再畀個連結佢嘅時候，佢先話『嘩！點解會有首咁嘅嘢！』」

Tyson Yoshi的代表作《Christy》，正是為了送給女朋友Christy而寫。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

與女友關係未受「Long D」考驗

Tyson與Christy拍拖已有4年，他形容二人相處與其他情侶分別不大，不過今年初Tyson要前往台灣公幹5個月，他指事前已經叫Christy要有心理準備：「我用咗半年時間prep佢，嗰陣我都未定幾時走，但係我半年前已經同佢講緊話我想去台灣，香港嘅疫情咁樣，我唔想再喺度等，但係台灣嗰時未有疫情，我覺得可以值得一試去發展。」

Tyson與Christy關係穩定。（Tyson Yoshi Instagram圖片）

維繫一段「Long D」的戀愛要克服時間及地域上的問題，相當困難，不過Tyson坦言自己與Christy沒有這方面的煩惱：「其實喺台灣都係日日Facetime傾計，收工嘅時候冇嘢做就搵佢傾計，每日都whatsapp、傾電話。（有冇出現過感情危機？）真係冇，因為我真係定時定候就會去搵佢，起身搵佢，返到屋企又搵，再唔係嘅話佢都會搵我，佢都知道我啲時間係點。」不過來到香港，二人反而多了爭執。Tyson坦言：「明顯同以前分別大嘅係我變得更加忙，自己都會覺得好攰，而佢成日會覺得我冇足夠嘅時間陪佢。最後都解決到嘅，所以就係好似普通情侶咁，冇乜分別。」

不過Tyson坦言在回港後，二人反而多了爭執，不過很快就解決到問題。（梁碧玲攝）

有意轉往台灣發展

在赴台期間，除了參與不少現場演出外，Tyson也未有減慢創作步伐，推出了新歌《In My Dream》。他坦言有意到台灣發展：「因為嗰邊嘅市場好似習慣咗有獨立音樂人，據我所知，無論係有廠牌定係自己發展嘅獨立音樂人，佢哋嘅音樂串流已經超越咗喺大唱片公司喺市場嘅佔有率。當你聽到呢個資訊就會覺得，台灣真係獨立音樂人嘅天堂，所以我就有呢個諗法。語言上，佢哋都幾鍾意我嘅國語作品，所以我覺得係可以試下去發展。」

Tyson看中台灣市場對獨立音樂的重視，有意轉到當地發展。（梁碧玲攝）

說到這裏，他也承認有想過長期定居台灣，專注在當地發展音樂事業：「我係已經喺嗰邊租埋屋㗎啦，真係諗住長久喺嗰邊發展。但係一返嚟香港，台灣嗰邊就唔好彩地爆發咗疫情，我返唔到去，咁啱又有拉闊嘅邀請，我覺得個天好似幫我做好咗選擇。但係我冇放棄過呢個念頭，都係想返去台灣發展，直至呢一刻我都好想。」

主流與獨立界線未真正打破

隨著林家謙、Serrini等獨立音樂人開始冒起，加上RubberBand、許廷鏗、謝安琪等都轉以獨立歌手發展，近年樂迷都紛紛討論，主流與獨立音樂的界線是否依然存在。不過，Tyson直言兩者界線仍未見收窄：「其實都係主流做緊主流嘅嘢，獨立做緊獨立嘅嘢，兩邊都係依然唔會有太多接觸，就算係有，都係得零星嘅例子。主流媒體好少會去報道，相對地，獨立音樂人其實都好少會接觸其他聽眾，或者去大眾層面推廣自己嘅音樂，所以呢個問題唔係其中一邊單方面造成，而係兩邊都好習慣繼續用呢個模式。你問我，其實係有拉返埋啲嘅，不過真係好少幅度，都係未夠。」

雖然Serrini、林家謙等獨立音樂人開始冒氣，但Tyson認為主流和獨立的界線依然存在。（梁碧玲攝）

不過，在網絡世界下，樂迷選擇就變得更加自由，Tyson認為對整個樂壇有益：「因為有網路呢樣嘢，佢哋可以聽多咗好多嘢，Playlist可以有一啲主流，一啲獨立，其實係可以撈埋，只不過可能兩個界別嘅合作或者接觸比較少。我覺得香港聽眾係有轉變，佢哋無論係用串流平台定係YouTube聽歌，都係一粒掣啫，佢哋可以好自由咁搵自己鍾意聽嘅嘢。」他也認為近年在新元素和新力軍衝擊下，有更多聽眾重新重視樂壇：「呢個係一件好事嚟，佢哋會知道，喺網絡世界你就唔會只係同自己地區嘅人比，而係同全世界比。所以當呢啲新嘅元素出現，聽眾就會覺得佢哋做嘅嘢，同歐美音樂人嘅作品都可能有啲相似，於是就可以吸引一啲以往聽開英文歌嘅人重新聽返本地作品，我覺得音樂製作係佔咗好大比重。」下一集專訪，Tyson除了分享對「星級歌迷」姜濤的看法，也與讀者分享自己最近的音樂選擇。