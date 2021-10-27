謝安琪新歌繼續包辦曲詞創作　新歌MV出動私伙珍藏古董車拍足四日

繼謝安琪（Kay）在夏至送上《離不開》，踏入初秋，她再一連兩周連環派上新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》，一次過跟大家訴說有關夏天以及秋天的心事。承接《離不開》的創作靈感，兩首新歌均繼續由謝安琪包辦作曲填詞，曲風及歌詞的筆觸卻截然不同，藉以表達兩種不同的情感和故事。Kay表示，雖然兩首歌看似不同，但其實是訴說着同一個人生觀，因此決定將兩首歌放在同一個MV去表達。

整個MV製作認真，一共拍攝了整整四天，不斷穿梭於郊野及城市中，攀山涉水又自製雨景。身為淺白本部社長的Kay更不惜動用淺白本部的總部，以及私藏的古董車拍攝，希望讓觀眾真切感受到「謝安琪」心中所創作的世界的模樣。

上星期派台的《未見過世面的招積》，不少DJ朋友都形容像一種「久違了的Kay歌」，無論曲風或歌詞，都滲透出一種年少的隨性與「招積」，至於秋天的歌曲《靜夜歌》則飄散著淡淡的詩意。兩首歌曲如此不同，Kay卻說是訴說着一種人生領悟：「以前有一種錯覺，時間是線性的，過了就不能回頭，將來的事情亦預計不到。不過現在的我有一個感受，現在擁有的一切經歷和智慧，也是依仗年少的自己努力累積，同樣今日的我，也在造就未來的我。時間上，『我們』不會相遇，可是每一個當下的我們，其實也是連結在一起。」她表示，《未見過世面的招積》寫的記錄了年輕的自己，而秋天的歌曲，則是想送給未來的自己：「所以今次的MV特地將過去、現在與未來的自己連結起來，感謝以前的自己，雖然橫衝直撞，做過不少傻事與蠢事，可我也多謝『她』所經歷的事情，成為寶貴的回憶和養分；亦同時寄語將來的我，更懂得獨處及欣賞世界，把人生想像成一首我最喜歡唱的歌，把對這個世界的執着與在意，回歸到自己內在的平靜與睿智，好好過自己喜歡的生活也是一種幸福。」

隨著氣候變化，地球升溫，夏天與秋天的界線愈來愈模糊，也觸發了Kay將兩首歌同時推出的念頭：「近年氣候都比較反覆，以為入秋了，過幾天，又可以變回夏季。就像我們的心情一樣，有時高有時低，而我們也開始習慣這種生活模式──在陰晴不定的日子裡，我們學懂抱緊當下；難得歡樂的時候，好好珍惜；悲傷的時候，也好好經歷。」為拍攝出夏天的活力，與秋天的詩意，今次攝製隊也到訪了不同的郊野取景，上山下海不遺餘力：「感謝與我一同參與拍攝的五位演員，以及導演李刀拿的團隊，記得拍攝山景當天烈日當空，大家都汗流浹背，但依然落力拍攝，在山野蹦跑了一整天，是一場很熱血的回憶。雖然辛苦，但出來的效果很值得。」Kay表示，這個MV拍攝足足四天，當中埋藏了很多細節和心思，希望大家也能感受到團隊的誠意，也希望繼續用音樂陪伴着大家。