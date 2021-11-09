叱咤2021｜謝安琪首年獨立發展　唔諗有冇獎：將所有得失放得好開

商台昨日（8/11）在昂坪市集，為《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》舉行記招。今天以性感打扮示人的謝安琪（Kay），在接受傳媒訪問時不禁笑說：「我覺得今日天氣涼涼哋，所以就想著得hot啲。」她續指昨日深深感受歌迷的熱情，對現時樂壇的氣氛感到非常高興：「今年樂壇有好多值得留意嘅好音樂同新名字，喺樂壇頒獎禮嘅記招見到樂迷咁支持，聽到有樂迷係噚晚已經過嚟霸定位，我好開心。」

Kay樂見現時樂壇氣氛熾熱。（陳順禎攝）

問到今年最欣賞哪幾位新人，Kay說：「今年真係有好多，例如Lokman都係今年嘅生力軍，同埋曾比特，差啲講咗『畢彼特』添，哈哈。仲有好多嘅，有啲係靚聲嘅，有啲已經好有表演嘅能力，其實依家新人嘅起步點都好高。仲有MC（張天賦）啦，其實有好多新嘅名字，今年嘅成績都令人好驚喜。」今年Kay成為獨立歌手後，在歌曲創作都幾乎一手包辦，她歡迎與其他音樂人和歌手合作，透露稍後將推出一些與其他歌手合作的歌曲。

Kay認為今年樂壇新人的成績都令樂迷非常驚喜。（陳順禎攝）

被問到今年是否希望以獎項作為第一年獨立發展的回報，Kay坦言現階段獎項並非最重要：「我覺得依家做音樂嘅氣氛好好，反而將呢啲獎項嘅注意力放低咗。依家嘅樂壇，大家都好畀心機做好自己，呢樣嘢對我嚟講已經係最大嘅獎項。其實我由自己成立唱片公司開始，已經將所有嘢嘅計算、得失放得好開。」Kay指在大家熱烈討論獎項同時，自己主要享受現時歌曲、MV創作一腳踢的工作模式，感謝身邊的小團隊一起奮鬥。