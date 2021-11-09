P1X3L一早知要缺席叱咤記招　放負獲公司關心：惹誤會唔好意思

對於未能出席叱咤記招，P1X3L三子漏夜發文表示失望，今日回應表示多謝大家關心。（葉志明攝)

男子跳唱組合P1X3L，今日（9/11）出席電影《梅艷芳》首映，由於梅姐離世時三位仍然是小朋友，未有太多記憶，今次正好藉住電影認識這位天后。至於昨晚三子先後在IG出文表示冇得出席叱咤記招，大感失望，三位坦言事後得到很多朋友關心，連唱片公司都立即致電問候。對於昨日（8/11）未能出席叱咤樂壇頒獎禮記招，P1X3L三子漏夜發文表示失望，問到心情可有平伏？隊長Phoebus表示其實一早便知有工作在身未能出席記招，但一時間有感而發。「其實是我們工作時看到其他新人有得一齊去，有少少失落，返到屋企放負，引起誤會都不好意思。在這件事上好多謝大家關心，」

George：「公司好好呀，一見到我哋個Story，立即致電來關心我們。」Marco：「其實公司都好關心我哋，話說下星期我哋就快推出第二首歌。」三位更透露第二首派台歌節奏感會更強，跳舞部分更多更熱血，希望大家會鍾意。

隊長Phoebus指一直知道因工作未能出席記招，但見到其他新人能夠出席，有感而發，而佢哋仲透露下星期會有第二首派台歌，希望大家支持。（葉志明攝)

三位出席首映前，獲安排率先欣賞電影，三位都大讚電影動人，更重新認識梅姐的歌曲。Phoebus:「睇完戲，我哋三個一致認同最鍾意係《夕陽之歌》，其實好多首歌都有共鳴，但睇完個故事再加上壓軸聽到《夕陽之歌》，感受好深。」而三位當中Marco就被電影感動到在戲院落淚：「好多幕都好感動，尤其講到古生（古天樂）飾演的Eddie跟梅艷芳的感情，好動人，我一時間都難以用說話去形容。」