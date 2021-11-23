叱咤我最喜愛的女歌手15強投票走勢　王菀之一日內兩度被out

本年度「叱咤我最喜愛的」男、女歌手、組合第一階段投票日前（22/11）已經開始，早前鄭欣宜（Joyce）憑《先哭為敬》再贏第二首冠軍歌，有機會撼贏容祖兒奪得歌后。而經過兩日投票，「我最喜愛的女歌手」15強走勢有變，姚焯菲（Chantel）竟然揮低王菀之打入15強！

姚焯菲入圍15強踢走王菀之。

截至11月22日晚上11時，最新「我最喜愛的女歌手」十五強包括有，容祖兒、AGA、Gin Lee、Serrini、方皓玟、岑寧兒、炎明熹、姚焯菲、陳凱詠、陳蕾、黃妍、鄭秀文、鄭欣宜、衛蘭及謝安琪。對於Chantel打入15強位置，有大批網民都留言表示Chantel值得入圍最後五強，更指「Chantel係近年難得人靚歌甜嘅歌手，有青春有活力，不分男女老少，一見從此愛上，加油呀～」、「有實力，內外都咁美咁高質」

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至於「我最喜愛的男歌手」方面，截至今日（23/11）正午12時，15強有近半人都是MIRROR成員，ERROR成員Fatboy成功入圍，令胡鴻鈞跌出十五強之列。入圍的15位男歌手有，Fatboy、MC 張天賦、Tyson Yoshi、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、林家謙、周國賢、洪嘉豪、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、許廷鏗、張敬軒、馮允謙、盧瀚霆（Anson Lo）。

而「我最喜愛的組合」15強有，樂隊Dear Jane、RubberBand、Supper Moment、ONE PROMISE、Kolor、、ToNick、Zpecial、五月天，當然有人氣組合MIRROR、ERROR、C AllStar。憑《係咁先啦》爆紅的MC Soho & KidNey都有入圍，而My Little Airport、per se及P1X3L都有份入圍。

「我最喜愛的組合」15強。

另外，由於第一階段投票將於今個星期五（26/11）中午12時才結束，故投票走勢仍會持續有變。截至今日（23/11）中午12時，王菀之已踢走黃妍重返15強。不過3小時候，王菀之再度被踢走，今次入圍15強的有林欣彤。

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