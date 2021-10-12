樂壇核數師｜睇數據預測商台女歌手三甲　鄭欣宜有望首奪歌后

在五大媒體樂壇頒獎禮中，商台「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」的獎項一直都以播放率作為指標，定出「我最喜愛」獎項以外，每個獎項的得主誰屬。臨近頒獎禮季節，「樂壇核數師」從今個星期開始檢視今年「903專業推介」成績，預測叱咤頒獎禮的大獎誰屬。

由於推介榜同樣以每一個星期的播放率作為指標，要預測歌手及組合獎項得主，最簡單的方法是翻查歌手在該年度是否曾贏得冠軍歌。在女歌手方面，形勢在半年過後已經變得明朗，鄭欣宜（Joyce）可望逐步拉開優勢，贏得首座叱咤歌后。



上年歌后AGA繼《CityPop》後，最近再推出《理性與任性之間》，可惜最近再度因病入院，要再出一首歌力追似乎有難度。（資料圖片）

容祖兒發力太晚

早前Joyce憑《先哭為敬》再贏第二首五台冠軍歌，「樂壇核數師」已經分析過當時她比容祖兒（Joey）更大機會贏得歌后。回顧過去41個星期，Joyce合共贏過三首冠軍歌，除了《先哭為敬》外，也有《小夜燈》（跨年上榜）及《@princejoyce》。雖然緊接下來的《罰你》只位列第11位，但Joyce近日也推出今年第四首單曲《最難行的路》，有意再次發力，進一步拉開與Joey的距離。

Joyce目前呼聲最高。（資料圖片）

相比之下，Joey今年最搶眼的是跨年上榜的五台雙周冠軍歌《東京人壽》，也是她今年唯一一首叱咤冠軍歌，但早前提及過，叱咤頒獎禮只會採用單一年度所得成績，換言之作品在2020年上榜時的數據可能不會計算在內，成為一大隱憂。雖然《煙花紀》是亞軍歌，但後來的國語歌《So Fresh》和新歌《不配》都沒有打入商台，成績較為遜色。要以一曲《東京人壽》奠定歌后寶座，其實難度頗大，因此Joey較大機會屈居亞軍。

Joey要收窄與Joyce的距離，就要看新歌《不配》能否得到好成績。（資料圖片）

張蔓姿或以新人姿態奪銅

相比金、銀兩大獎項，銅獎過去都競爭激烈。上年女歌手三甲中，目前應該只得陳蕾較有可能守在銅獎位置。陳蕾早前曾透露今年推出四首單曲，《屈機》（季軍歌）和《我想和你好好的》（亞軍歌）雖然成績不錯，但都與叱咤冠軍歌刷身而過，幸好除了《沙門》外，年底將再有一首單曲力追。

上年銀獎得主陳蕾，今年會推出四首單曲，依然有機會穩守三甲。（資料圖片）

目前有望挑戰三甲位置的是陳凱詠（Jace）和林欣彤（Mag）。Jace今年有一首冠軍歌《I Wish》，《虛擬人與我》則位列第6；而Mag則有望以量取勝，除了一首跨年上榜的冠軍歌《無名指的勇氣》外，今年也派上《不如憎你》（第12位）和《林中鳥》（第4位）。二人早前也派上今年第三首單曲，或許會成為勝負分水嶺，當中Jace《沒有無緣無故的恨》今個星期排第7，比Mag《鐵樹》的第11位佔優。

至於女歌手獎最大黑馬，竟然是今年的樂壇新人張蔓姿（Gigi）。她今年先推出《姿態》加入樂壇，隨即贏得亞軍歌，有個好開始。後續的《深夜浪漫》更是冠軍歌，除了贏得爭奪今年新人獎三甲的入場券外，數據顯示她也有機會衝佔女歌手三甲。若然最近推出的新歌《LOVELOST》都有好表現，Gigi要成為歷屆首位贏得女歌手獎項的樂壇新人，或許不是天方夜譚。

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