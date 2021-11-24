【叱咤我最喜愛】十強出爐MIRROR六子撼張敬軒　炎明熹力鬥鄭欣宜

本年度「叱咤我最喜愛的」男、女歌手、組合第一階段投票已進行得如火如荼，經過兩日的投票，走勢變幻莫測，10強終於出爐。「我最喜愛的女歌手」方面，姚焯菲（Chantel）雖然揮低王菀之打入15強，但未必有機會爭獎。兩位天后鄭秀文和容祖兒，跟黃妍、衛蘭、林欣彤等，都跌出10強，而炎明熹仍然勢如破竹，力鬥一眾前輩。

炎明熹仍然勢如破竹，力鬥一眾前輩。

男歌手方面值得留意的是，10強走勢當中有六位都是MIRROR成員，包括江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）及盧瀚霆（Anson Lo）。另外，入圍10強的還有前輩張敬軒和馮允謙，還有新人MC張天賦及林家謙，曾比特、Tyson Yoshi、洪嘉豪、許廷鏗、胡鴻鈞、周國賢等暫時跌出10強。

MIRROR六子撼張敬軒。

至於組合方面，10強走勢有C AllStar、Dear Jane、ERROR、Kolor、MC $oHo & KidNey、MIRROR、My Little Airport、per se、RubberBand和Supper Moment。

MIRROR和ERROR齊齊入10強。

叱咤我最喜愛的女歌手15強投票走勢 王菀之一日內兩度被out

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