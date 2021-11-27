胡鴻鈞演唱會晒6舊腹肌再著黑絲襪 網民讚造型超激

胡鴻鈞為首個演唱會傾盡全力。

胡鴻鈞 Hubert 昨晚 (26日) 在九展 Star Hall 舉行首場「Hubert Wu 2021 The Day After 演唱會」﹐他的粉絲更一早在場外佈置充滿心思祝賀演唱會成功之氣球擺設。現場星光熠熠﹐包括兩位高層，星夢娛樂行政總裁 何麗全先生 及電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲小姐，及一眾藝人朋友到場支持。

炎明熹為胡鴻鈞擔任表演嘉賓。

在著名服裝設計師 Tomas Chan 精心打造下，Hubert 以一身黑紗神秘造型唱歌出「今天之後」為演唱會揭開序幕，之後演唱多首經典名作包括「心跳移植」、「到此一遊」及「情人自擾」。

胡鴻鈞與歌迷一同大合照。

Hubert 大晒琴技唱出「明知故犯」，之後首位嘉賓 Gigi 炎明熹更在他的鋼琴伴奏下出場獻唱，合唱二人的新歌「愛是帶種缺陷的美」，及分享了不少合作上的趣事。而另一位相識已久的嘉賓鄭欣宜 Joyce，和 Hubert 分享了相識多年的友情點滴，兩人在台上鬥 Rock 合唱出「分手是常識吧」。

胡鴻鈞與欣宜合唱。

不少歌迷均表示希望 Hubert 在台上脱衣騷肌，經過努力鍛煉之後，終於十分識做的「找數」給歌迷，看到肌肉充滿線條美的 Hubert 在勁歌熱舞下，大家都忍不住狂呼尖叫，表示非常滿意。

在唱至演唱會主題曲「謝謝你的應援」時，Hubert 終於忍不住留下眼涙，最後在歌迷的鼓勵下唱完這首歌，再加上 encore 部份，為現場所有觀眾帶來了一個難忘的晚上。胡鴻鈞昨晚(26日)在九展舉行首個演唱會，除了同炎明熹做表演嘉賓是亮點外，一向給人感覺斯文的胡鴻鈞，昨晚在台上突然除衫，露出六舊結實