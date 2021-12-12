新城2021｜炎明熹抱恙缺席　姚焯菲感不捨：噚晚睇唔出佢唔舒服

姚焯菲（Chantel）今日（12/12）現身紅磡，出席新城舉辦的《新人大熱唱2021》，並獻唱《原來談戀愛是這麼一回事》。 不過好友炎明熹（Gigi）卻因病缺席，Chantel在表演前接受《香港01》訪問時，直言感到可惜：「我唔知道佢有咩病，但係我知道佢有少少唔舒服，所以今日就冇出席。我有啲掛住佢，因為噚晚先見完佢，但係今日佢突然間嚟唔到，所以有啲唔開心，不過依家應該ok嘅，休息吓就冇事。（噚晚已經唔舒服？）佢冇同我講，因為佢平時都係好靜，我又睇唔出佢有唔舒服。」



Chantel獻唱《原來談戀愛是這麼一回事》。

雖然過去已經出席過不少商演，但Chantel直言今次表演仍有點緊張：「我未試過喺咁多歌手面前唱，平時都係同『聲夢』學員一齊，但係今日有咁多位新人歌手同佢哋嘅粉絲。」在訪問前，Chantel也有欣賞李妍和陳泳伽（Winka）的演出，她大讚二人非常有實力：「佢哋唱嘅實力好穩陣，同埋佢哋都壓到台。」

Chantel不忘與歌迷互動。（周倪瑩攝）

新城2021｜樂壇新人齊集紅磡獻唱造勢 炎明熹因病缺席

談起早前翻唱MC（張天賦）的《記憶棉》，Chantel指當時正在學唱歌，課後也有一段空餘時間，老師知道自己曾與MC合照後，便建議翻唱這首歌。原來Chantel不知道MC同樣是今年出道的新人，談到二人會否順應歌迷意願一起合唱，Chantel稱要視乎公司安排：「我唔知自己有冇時間，會唔會有好多工作。（自己想唔想？）真係有呢個機會嘅話，當然好啦，但係要睇時間。」

Chantel希望同MC合唱。（周倪瑩攝）