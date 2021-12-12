蔡明思Jessica@Super Girls迎喜訊　IG宣布懷孕三個月歎造人不易

女子組合Super Girls成員有趙慧珊（Aka）（隊長）、蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）、陳穎欣（Yanny）和李靜儀（Heidi）。其中Jessica於2019年同台灣老公陳冠廷（Steven）拉埋天窗，變成幸福人妻，更是組合中最快封盤的女神。婚後2年的她昨日（11日）宣布喜訊，於IG透露已懷孕三個月。



Super Girls。（heidibibe@instagram）

她發文透露，原來婚後一直造人，求神拜佛，終於皇天不負有心人，達成她的心願，並成為組合中首位榮升媽媽的成員，「熟悉我的人都知道組織一個圓滿的家庭是我人生中最重視的一件事，婚後也很想快快添一位成員，但原來沒有想像中容易；求神拜佛都做過了，身體也一直在調理，但緣份未到就是強求不了。失望過，也擔心過，好在上天終於聽到我的願望，賜給我最珍貴的禮物！」

Jessica是Super Girls的幸福代表。（IG@jessicatsoi）

Jessica穿上黑色背心裙，身材依然看似妙齡少女，老公Steven從背後攬住太太，兩人都洋溢幸福笑容。隊員Yanny（陳穎欣）讚好該帖文，更留言指：「我準備咗好多嘢教佢」。近來被視為圈中「三年抱三」最佳範例的陳嘉寶、謝安琪（Kay）同老公張繼聰、林芊妤（Coffee）、余香凝（Jennifer）、其他藝人鄭欣宜（Joyce）、鄺潔楹（Judy）、袁偉豪等人都有留言道賀。

Jessica成為組合中首位榮升媽媽的成員！（IG@jessicatsoi）

即睇Jessica與其他成員的美照：

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