新城頒獎禮完整賽果｜MIRROR成大贏家　姚焯菲炎明熹奪新人獎

撰文：關穎賢
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《新城勁爆頒獎禮2021》於今晚（27日）假灣仔會展舉行，為2021年度樂壇頒獎禮揭開序幕。全晚總共頒發62個獎項，其中MIRROR及其成員共奪得9個大獎，除了奪得「勁爆組合」大獎及憑《BOSS》勇奪勁爆歌曲之外，隊長Lokman奪得「勁爆新人」、AK江𤒹生、Anson Lo盧瀚霆及Ian陳卓賢就奪得「勁爆人氣偶像」等獎項。另外，首次出席頒獎典禮的姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）就奪得「勁爆新人」。

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完整賽果如下：

勁爆歌曲：佛系人生（許廷鏗）
勁爆歌曲：荊棘海（泳兒）
勁爆歌曲：I’m Sorry（許靖韻）
勁爆歌曲：先哭為敬（鄭欣宜）
勁爆歌曲：思念即地獄（馮允謙）
勁爆歌曲：留下來的人（C AllStar）
勁爆歌曲：BOSS （MIRROR）
勁爆歌曲：100歲備忘錄（石詠莉）
勁爆歌曲：時光倒流一句話（林家謙）
勁爆歌曲：今天不營業（胡鴻鈞）
勁爆播放指數歌曲：俏郎君（張敬軒）
勁爆年度歌手：張敬軒
勁爆演繹大獎：許廷鏗
勁爆我撐新人：呂爵安
勁爆我撐歌手：姜濤
勁爆我撐歌曲：十倍速（吳浩康）
勁爆我撐歌曲：零歲（陳展鵬）
勁爆我撐歌曲：火和火柴（吳若希）
勁爆人氣偶像：江𤒹生 / 盧瀚霆 / 陳卓賢
勁爆國語力歌曲：倔強（谷婭溦）
勁爆作曲：多喝水（Howie@Dear Jane）
勁爆填詞：荊棘海（周耀輝）
勁爆編曲：我的故事（Allan Lau）
勁爆監製：先哭為敬（舒文）
勁爆專輯：The Brightest Darkness（張敬軒）
勁爆音樂製作：人類世（簡敬慈）
勁爆男歌手：馮允謙 / 柳應廷 / 胡鴻鈞
勁爆女歌手：泳兒 / 鄭欣宜 / 菊梓喬
勁爆樂隊：ToNick
勁爆組合：C AllStar / ERROR / MIRROR
勁爆突破歌手：施匡翹
勁爆新媒體歌曲：差一些什麼?（李靖筠）
勁爆新媒體歌曲：我會害怕（菊梓喬）
勁爆新媒體歌曲：多喝水（鄭融）
勁爆合唱歌：都市~Lonely Night~（Delta T/楊雅餘）
勁爆改編歌曲：愛的故事[上集]（艾妮）
勁爆改編歌曲：我的故事（露雲娜）
勁爆改編歌曲：畫出彩虹（歐信希）
勁爆唱作人：許靖韻 / 林家謙
勁爆躍進歌手：曾樂彤 / 黃淑蔓 / 王君馨 / 龔柯允 / 謝高晉
勁爆新人：力臻 / ANSONBEAN / 楊樂文 / 麗英@小薯茄 / 姚焯菲 / 炎明熹
勁爆獨立音樂人：張進翹 / 馬敬恆 / 應智越

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MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan
陳卓賢 Ian
柳應廷 Jer
邱士縉 Stanley
江𤒹生 Anson Kong
楊樂文 Lokman
李駿傑 Jeremy
陳瑞輝 Frankie
姚焯菲
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