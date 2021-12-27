新城頒獎禮完整賽果｜MIRROR成大贏家　姚焯菲炎明熹奪新人獎

《新城勁爆頒獎禮2021》於今晚（27日）假灣仔會展舉行，為2021年度樂壇頒獎禮揭開序幕。全晚總共頒發62個獎項，其中MIRROR及其成員共奪得9個大獎，除了奪得「勁爆組合」大獎及憑《BOSS》勇奪勁爆歌曲之外，隊長Lokman奪得「勁爆新人」、AK江𤒹生、Anson Lo盧瀚霆及Ian陳卓賢就奪得「勁爆人氣偶像」等獎項。另外，首次出席頒獎典禮的姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）就奪得「勁爆新人」。

+ 44

完整賽果如下：

勁爆歌曲：佛系人生（許廷鏗）

勁爆歌曲：荊棘海（泳兒）

勁爆歌曲：I’m Sorry（許靖韻）

勁爆歌曲：先哭為敬（鄭欣宜）

勁爆歌曲：思念即地獄（馮允謙）

勁爆歌曲：留下來的人（C AllStar）

勁爆歌曲：BOSS （MIRROR）

勁爆歌曲：100歲備忘錄（石詠莉）

勁爆歌曲：時光倒流一句話（林家謙）

勁爆歌曲：今天不營業（胡鴻鈞）

勁爆播放指數歌曲：俏郎君（張敬軒）

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：許廷鏗

勁爆我撐新人：呂爵安

勁爆我撐歌手：姜濤

勁爆我撐歌曲：十倍速（吳浩康）

勁爆我撐歌曲：零歲（陳展鵬）

勁爆我撐歌曲：火和火柴（吳若希）

勁爆人氣偶像：江𤒹生 / 盧瀚霆 / 陳卓賢

勁爆國語力歌曲：倔強（谷婭溦）

勁爆作曲：多喝水（Howie@Dear Jane）

勁爆填詞：荊棘海（周耀輝）

勁爆編曲：我的故事（Allan Lau）

勁爆監製：先哭為敬（舒文）

勁爆專輯：The Brightest Darkness（張敬軒）

勁爆音樂製作：人類世（簡敬慈）

勁爆男歌手：馮允謙 / 柳應廷 / 胡鴻鈞

勁爆女歌手：泳兒 / 鄭欣宜 / 菊梓喬

勁爆樂隊：ToNick

勁爆組合：C AllStar / ERROR / MIRROR

勁爆突破歌手：施匡翹

勁爆新媒體歌曲：差一些什麼?（李靖筠）

勁爆新媒體歌曲：我會害怕（菊梓喬）

勁爆新媒體歌曲：多喝水（鄭融）

勁爆合唱歌：都市~Lonely Night~（Delta T/楊雅餘）

勁爆改編歌曲：愛的故事[上集]（艾妮）

勁爆改編歌曲：我的故事（露雲娜）

勁爆改編歌曲：畫出彩虹（歐信希）

勁爆唱作人：許靖韻 / 林家謙

勁爆躍進歌手：曾樂彤 / 黃淑蔓 / 王君馨 / 龔柯允 / 謝高晉

勁爆新人：力臻 / ANSONBEAN / 楊樂文 / 麗英@小薯茄 / 姚焯菲 / 炎明熹

勁爆獨立音樂人：張進翹 / 馬敬恆 / 應智越