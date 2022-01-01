叱咤2021｜鄭欣宜出道11年首奪歌后　靠實力擺脫「星二代」標籤

鄭欣宜以歌手身份出道11年，今年終於在叱吒成為大贏家，奪得〈叱吒樂壇女歌手 金獎〉及〈我最喜愛女歌手〉。

元旦日（1/1）在亞博館Arena舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，以歌手身份出道10年的鄭欣宜（Joyce）一如外界預期，首度贏得「叱咤樂壇女歌手」金獎。欣宜在台上得獎時表示，為了令觀眾覺得她不只是一位藝人，而是一位歌手，她非常努力，不放棄每一個唱歌的機會，就算要在《Sunday扮嘢王》扮魔人布歐亦不介意，加上2005年的「死亡之吻」事件，其實欣宜的歌手之路，一點都不容易，由2010年簽約星煥正式成為歌手，到今年在樂壇大豐收，Joyce在不被看好下向外界證明自己實力，如早前笑看自己在新城頒獎禮表演時跌倒一樣：「最緊要跌低咗可以企返起身。」



今年對Joyce而言絕對係大豐收。（資料圖片）

出道前因「死亡之吻」遭抨擊

身為「肥姐」沈殿霞和「秋哥」鄭少秋的女兒，Joyce在童年時就已經在「星二代」這個標籤下長大。她在童年時跟隨媽媽生活，又不時在電視機前一起合唱兒歌，但過去一直因身形而被外界抨擊，即使在2003年擔任過纖體公司代言人，從最高峰的106公斤減至58公斤，但網民對Joyce的攻擊沒有減弱。

Joyce小時候會跟隨肥姐一起亮相，感情十分要好。(視覺中國)

而在2005年的《兒歌金曲頒獎典禮》中，她扮演公主向吳卓羲獻吻一幕，不但被網民戲稱為「死亡之吻」，甚至令廣管局收到81宗投訴，指該場面令人不安、兒童不宜，可說是未出道已經迎來人生低谷。事實上，她也曾經說過自己非常介意這件事：「有好多人問我點解可以咁堅強，但其實我唔係，我好記得當初我頭上戴住皇冠扮公主俾人鬧得好慘，人哋還話係『死亡之吻』，其實我好介意，我一啲都唔大方。」

欣宜獻吻一幕被稱為「死亡之吻」，多年後她在頒獎禮上直言非常介意。（YouTube截圖）

2014年欣宜為節目《Sunday扮嘢王》扮演過魔人布歐

《女神》記錄事業高潮

在2008年「肥姐」病逝後，Joyce先以演員身份出道，並為出道劇集《畢打自己人》唱片尾曲《無人完美》。三年後Joyce加入星煥國際，推出單曲《有故事的人》，正式加入樂壇，同年贏得各大頒獎禮新人獎，包括商台「叱咤樂壇生力軍」銅獎，有個好開始。在星煥時期，Joyce曾經為《愛·回家》第一輯唱主題曲《擁抱愛》，也是她其中一首代表作。

2016年是Joyce的其中一個事業高峰，她憑《女神》橫掃當年各大頒獎禮歌曲獎。（直播截圖）

在2014年，Joyce轉投新公司星娛樂，迎來其中一個事業高潮。由於極速瘦身，令她的身體響起警號，而且即使減肥成功，針對身材、樣貌的批評依舊存在，Joyce在該年以一曲《你瘦夠了嗎？》宣示自己不再盲目瘦身，引來一眾女性極大迴響。而2016年鼓勵聽眾接受自己的《女神》，令Joyce橫掃當年的歌曲獎，甚至在該年度的叱咤頒獎禮一口氣贏得「我最喜愛的女歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」，證明她人氣高企。

當年Joyce接連拿下兩個大獎，顯得非常激動。（資料圖片）

加盟寰亞迎事業第二春

Joyce在2017年自組公司，在音樂製作上參與更多，唯產量比過去幾年較少，連她也忍不住在今年叱咤記招自嘲：「之前其實連續幾年都做咗『年度歌手』，一年先出得一首歌，無論成績係點，我都對今年嘅每一首歌感到驕傲。」直到2020年底Joyce加盟寰亞音樂，今年即大爆發，新碟《Joyce To The World》內的歌曲都得到正面評價，就連張敬軒在年底的演唱會中都大讚：「喺好多頒獎禮，或者網上見佢新歌發佈呀等等，我都覺得好驕傲，因為今日嘅Joyce已經唔再係活喺屋企人嘅光環下，係一個獨立嘅Joyce ，你嘅汗水會得到回報，我有預感你今年有好成績！」一如軒仔及外界所料，Joyce在今年贏得出道以來首座叱咤歌后，也順利躋身「我最喜愛的女歌手」最後五強，不但象徵歌唱事業迎來另一高峰，也再次向外界證明自己實力，正式擺脫「星二代」標籤。