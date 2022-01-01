叱咤2021｜C AllStar休團四年後再集合　用組合金歡送核心成員

元旦日（1/1）在亞博館Arena舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，C AllStar最後力壓MIRROR，以第4個「叱咤樂壇組合」金獎慶祝出道10周年。經歷近4年的單飛發展，到今年再集合，不論是新碟《人類世》或是演唱會，都能反映C AllStar 4位成員梁釗峰、陳健安（On仔）、何建曦（Jase）及吳崇銘（King）的進化。



C AllStar出道已經有10年，今次是第四次贏得組合金。

C AllStar出道已經有10年，今次是第四次贏得組合金。（葉志明攝）

C AllStar上台奪獎時非常激動，四子感謝歌迷就算在單飛時期仍繼續支持自己，更表示所創作的音樂都是做給香港人聽的。自從重組後第一首歌《集合吧！地球保衛隊》開始，C AllStar已經有意製作一張概念大碟，除了透過不同章節探討「人類世」，也反映多年來對籌備實體專輯時以概念主導的堅持。而專輯中除了加入不同成員間的創作，也開始讓成員擔當起C AllStar監製的角色，某程度上也是為合作多年的監製阿簡（簡敬慈）移民後的音樂製作鋪路。

《人類世》反映出C AllStar關注社會氣氛的心意，也盛載著他們對概念專輯的堅持。（資料圖片）

今年C AllStar也把握機會與歌迷見面，先後舉辦過三場演唱會，包括在紅館的《C AllStar 集合吧演唱會2021》、在九展Music Zone的《C AllStar C AllLive 2021》，及與鄭欣宜在九展Star Hall舉行的《我是現場》音樂會004。甚至明年1月也準備與Mr.合作，在西九文化區舉行戶外騷，可說是一有機會，四子就把握時間合體與C AllFans見面。

雖然年中出現過C AllStar經理人公司老闆阿拔直呼MIRROR為「廣告從業員」的風波，但四子都認為MIRROR的成功值得鼓勵，問到角逐「叱咤樂壇我最喜愛的組合」的信心時，King就曾經坦言：「喺呢個投票年代，MIRROR、ERROR好勁㗎！但係你問係咪有咁多人投我哋，原來真係會有人投畀我哋，咁係畀到我哋好大信心。4年前同依家真係爭太遠，我哋真係唔知依家發生咩事，但係原來仲有咁多人支持我哋。」其實Jase曾解釋今年C AllStar確實以獎項為目標，目的只有一個：「因為攞到金獎嘅話就可以喺台上面唱歌，我哋四個好耐冇一齊參加頒獎禮，好想一齊企喺頒獎台上面唱歌畀大家聽。方法就係攞到金獎，或者歌曲獎都得。你問我哋，我哋當然係想攞，但係都對今年所做嘅歌有信心。」