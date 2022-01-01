叱咤2021｜MC張天賦力壓Edan奪新人王　激動大叫 :老竇我得咗喇！

元旦日（1/1）在亞博館Arena舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，外界一直關注「2021樂壇新人大戰」中三大男新人張天賦（MC）、曾比特（Mike）及呂爵安（Edan），最後誰能跑出贏得叱咤新人王。結果MC成功憑最後一擊《時候不早》力壓Edan，贏得「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎。MC上台奪獎時顯得非常激動，更大聲說：「老竇，我得咗喇！」希望能將獎項獻給已故父親。



自《全民造星II》出身，在2020年最後一日正式宣布加盟華納唱片，其實早在出道前，他曾與JUDE（曾若華）及洪嘉豪合唱過，引來不少猜測與盼望。到今年3月，MC正式以《Good Time》出道。出道僅9個月，MC已經推出EP《Have A Good Time》，除了與洪嘉豪合作舉行《我是現場》音樂會003外，年底更舉行《MC 張天賦 "Have a Good Time" Meet and Greet》，相當勤力。期間他一直嘗試過不同曲風，如《反對無效》的溫馨情歌、以另類Lo-Fi R&B為主的《Loser》、聖誕歌《聖誕很忙》等都深得「賦二代」（MC歌迷稱呼）所愛，不過要數引起全城矚目的歌曲，或許是今年打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」五強的《記憶棉》。

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按照本來計劃，這首悲情歌應該是MC年度最後一擊，他在歌曲內展示的扎實唱功深得外界認同，但有網民引用討論區統計數據，指即使歌曲在商台播放率高企，卻仍慘遭落榜，因此引起網絡上激烈討論。此時公司再將《時候不早》派台，嘗試收窄差距，但談起《記憶棉》落榜，MC曾在訪問中坦言感到失望：「見到首歌上唔到榜都頗為失望，但畢竟自己唔清楚佢嘅制度、點計分，所以都係交俾公司處理，自己做好自己音樂就可以。同埋唔會因為咁影響我信心，我好用心去做呢隻歌，我好鍾意《記憶棉》。」而問到最大對手Edan會否成為最大得益者時，他說：「Edan多fans，佢拎到都係開心同值得，但自己唔會擔心因為咁而拎唔到，佢勝算的而且確係高，我好鍾意聽佢嘅歌，而且佢fans都好強，佢係好好嘅對手。」