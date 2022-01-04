無綫港台明舉行合體頒獎禮記招　炎明熹MIRROR冇份出席

港台與無綫合辦頒獎禮，胡鴻鈞代表聲夢出席。（資料圖片）

日前有傳無綫與港台將會合辦音樂頒獎禮，今日終於有答案！明日（5日）兩台將會在電視城開記招公布有關詳情，新頒獎禮名稱叫作《香港金曲頒獎典禮 2021/2022》，但仍未有宣布確實舉行日期，而之前曾傳新頒獎禮將會定在4月舉行，與ViuTV的《Chill Club 推介榜年度推介》打對台。

ViuTV男子組合MIRROR冇份出席。（資料圖片）

無綫港台傳合併新頒獎禮名稱有定案 「十大中文金曲」走入歷史？

至於明日有份出席記招的歌手包括AGA 江海迦、ANSONBEAN、Dear Jane、Eagle 陳天翺、Gin Lee 李幸倪、 HANA 菊梓喬、Hey Joe Trio、Jace Chan 陳凱詠、JB、JNYBeatz、Kerryta、 MC 張天賦、Mike 曾比特、ONE PROMISE、Oscar 涂毓麟、P1X3L、 Sukie S 石詠莉、Supper Moment、石山街、布志綸、安俊豪、李妍、 吳若希、谷婭溦、吳業坤、李靖筠 Gladys、泳兒、林奕匡、姚焯菲、 胡鴻鈞、陳柏宇、馮允謙、黃妍、曾樂彤、葉巧琳、鄭融、譚嘉儀。

炎明熹及姚焯菲兩位聲夢代表亦會缺席記者會。（資料圖片）

雖然歌手名單人強馬壯，但沒有ViuTV兩隊男子組合MIRROR及ERROR，當中MIRROR分別在早前舉行的新城勁爆頒獎禮2021及商台2021年度叱咤樂壇頒獎典禮中分得到「勁爆組合」及「我最喜愛的組合大獎」。而炎明熹及姚焯菲兩位聲夢代表亦會缺席記者會，相信是因為要上堂，趕不及到電視城有關。