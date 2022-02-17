幼稚未完｜林峯邀澳門歌手寫《幼稚完》續集　9年後愛情觀更成熟

一聽到林峯在情人節推出的《幼稚未完》，很多樂迷第一時間都會聯想到9年前的代表作，無綫劇《雷霆掃毒》的片尾曲《幼稚完》。同樣由鄧智偉作曲、監製，加上林峯在預告時引用《幼稚完》一句「幾千天近況幸福嗎」，隨即喚醒一眾忠粉的集體回憶。新作填詞人從林日曦變成曾詠欣（Nicola），在前作的基調上，詞人用另一種心態看待失戀「幾千天」後的心態。

Nicola曾翻唱過一小段《幼稚完》和《幼稚未完》，將這兩部曲結合。（Instagram：@nclts）

Nicola是來自澳門的唱作歌手，在2015年出道，作品主要以華語歌為主，在《願你幸福到底》中曾經與鄧智偉合作。相隔9年，Nicola建基於對《幼稚完》的回憶，寫上續集《幼稚未完》，歌詞中第一句「分開幾千天才發現」，瞬間有種回到《幼稚完》「幾千天近況幸福嗎」的感覺。前作寫的是一段青澀的戀愛，記著對舊愛死心塌地，依然保留前任將回到自己身邊這種天真爛漫的想法。9年後，《幼稚未完》所記錄的不再只是眷戀過去，而是「再見以後但求某人好好愛她」的祝福，提醒著自己擁有隨時間丟淡舊愛的技能，放過對方，也是放過自己。

《幼稚未完》沒有刪走前作對舊愛的留戀，只是加了一段要自己放下的心路歷程。（MV截圖）

最後一段歌詞或許最能突出從《幼稚完》到《幼稚未完》的進化。兩首歌同樣寫上對舊愛的留戀，不過9年前的主角不懂放下，只想用時光機重返二人相戀時；而在9年後，在短暫的牽掛後，他突然醒悟「奢想難兌現／不再越線」，記得自己擁有放下舊情的能力，這個令自己重新出發的技能。

9年後的《幼稚未完》，主角想通了，要讓前任重回自己懷抱幾乎是個不可能任務。（MV截圖）

林峯相隔9年推出《幼稚完》二部曲 新歌再與鄧智偉延續集體回憶