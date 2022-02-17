等埋你｜Eric Kwok笑看疫情災禍　歌詞用11個「死」字唱出浪漫

當歌曲談及死亡，聽眾少不免都會有種哀傷，不過這個情況卻沒有發生在Eric Kwok（郭偉亮）新歌《等埋你》身上。與他合作無間的詞人林若寧在上年Eric生日後把歌詞交到他手上，這種「唔老黎」的寫法，反而促成Eric相隔15年再次挑戰慢歌，唯有百無禁忌的歌手和詞人，才有能力和膽量創作一首與愛人約定「但願同年同月同日死」的歌曲。



《等埋你》的填詞人林若寧，近年與Eric Kwok合作無間，唱作這份另類的浪漫歌詞時也看中Eric的性格。 (資料圖片)

這首被稱為「死死聲」的情歌，歌詞內合共出現過11個「死」字，合共也有8種不同死法和意外，例如第一句已經寫著「瘟疫中病死／感冒菌互相細味」，除了是一種貼近現況的表達方式外，也正好說著何謂同甘共苦，「怎麼死都約定你哪怕有違禁令」。之所以希望與摯愛一齊「同月同日死」，只是因為他日離開人間後無法照顧對方，而副歌分別用上「天國」、「地府」，證明著長相廝守，比死後往天堂還是地獄更重要。

一對戀人放閃時，或許你會聽過一句「就算死都要喺埋一齊」，這句話就是《等埋你》所表達的思想。

一對戀人在結婚後，就要以夫妻身份經歷往後的各種意外，雖然將一同參與的婚禮與往後的喪禮相提並論實在太不吉利，但想著在同一個禮堂同時舉行這對夫妻的喪禮，似乎才能做到大家常說的「死都要喺埋一齊」。在經歷一切前，已經談到臨終時要「愛到世人妒忌」的場面，唯有詞人和歌者堅信百無禁忌，才能駕馭到這首相當甜蜜的情歌。

相關文章：

Eric Kwok唱破格「死死聲」情歌 與葉佩雯日本雪地浪漫片段曝光

Eric Kwok獲TVB開綠燈首度亮相Chill Club：佢哋畀我感覺好寬容