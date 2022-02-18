ERROR新歌MV充滿千禧年代情懷　謝安琪張繼聰同框拍MV獻第一次

久未合體推出新歌的「宇宙天團」ERROR，特別在今日「2.14+4」推出情人節之選《愛情值日生》，邀得何秉舜作曲、編曲、監製，黃偉文填詞。後者在Instagram率先透露歌詞方向：「其實主題大橋係佢哋四個比（畀）我嘅（我覺得係一個好勁好大膽嘅idea，大家聽歌時可以留意吓），80年代mood呢，係作曲兼監製何丙定嘅，我只係試吓寫返80‘s 啲配合返，工作好輕『擎』。至少『愛情值日生』呢啲名，『浸除』都唔似而家啲歌啦呱。」《愛情值日生》裡的歌詞貫徹一貫ERROR搞鬼作風，講述4子輪流討好一位女生，但大家卻毫不介意而且更相處融洽一起去唱K，編曲上也做出了這種溫馨和諧感覺。

ERROR新歌邀得Kay和張繼聰一同參與MV拍攝，原來佢哋都係第一次同框拍MV！

而MV側延續了歌詞的概念，以2000年代作為背景，更請來張繼聰、謝安琪（Kay）夫婦二人參演，為樂迷帶來極大驚喜。故事中肥仔變身當年台灣劇主角帥哥，阿Dee則如韓劇《藍色生死戀》一樣的Oppa，保錡是香港icon MK仔，193搖身一變也成為了日系電車男，4個人明知跟同一個女仔拍拖，但大家都不介意，更一人負責一日，盡力冧到對方，不過4個人只負責星期一至四，五六日4子都聯絡不上對方，去到MV尾聲揭盅，卻發現原來有第五人包辦五六日。早前網民瘋狂競猜誰扮演這位幸福女生獲得ERROR寵幸，原來女主角竟然是Kay！而第五人則由張繼聰客串，這次是夫婦二人首次同框拍MV，ERROR都感到十分榮幸，得到二人獻出他們的第一次呢！

而為了營造2000年代的氛圍，今次《愛情值日生》MV除了在最能代表當年拍拖勝地的商場及機舖拍攝外，畫面上出現過的電話、CD機、家用遊戲機、雜誌、小食等，都令整個畫面充斥著千禧世代的戀愛氣味，而ERROR 4子、謝安琪及張繼聰的造型也突顯了當年的潮流，入型入格。Kay在MV推出後，也在Instagram上坦言藉著4子重拾拍拖感覺，又憶述拍攝當日的一件小事：「記得拍攝當日拍到好夜，場地嘅燈光都已經熄晒，全靠劇組嘅工作人員，努力打燈照亮整個場地，希望呢個少少搞笑多多甜嘅MV，都可以為大家帶嚟一啲小開心小歡喜。」

Kay出po感謝ERROR邀請。（謝安琪Instagram圖片）

睇下MV有冇勾起你千禧年代嘅回憶：