Jeremy@MIRROR出歌大量圈中人支持　Edan感動發文：努力會被看到

Unicorns等足三年，終於等到偶像Jeremy（李駿傑）推出個人作品《半》。不單只粉絲引頸期盼，就連MIRROR成員以及一眾圈中好友同樣興奮期待。歌曲一出，他們立即在IG限時動態寫下感受，而Jeremy連日來就洗版式轉發各方好友的帖文。由帖文的數量可見，Jeremy絕對稱得上是圈中人緣王，當中包括鄭欣宜、C AllStar陳健安（On仔）、ERROR何啟華（Dee），就連師妹COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）都發文大讚：「好好聽」。



Jeremy昨日（22日）推出個人作品《半》，粉絲等足三年。

不過數到最感動的一定是「通渠CP」呂爵安（Edan）的舉動，事關昨晚（22日），即Jeremy新歌推出當日，他立即在IG上載鋼琴版《半》並寫下長文恭喜好兄弟：「你終於等到這天了，很感動，亦很驕傲，超級好的作品，完全把你的特色都展現出來，100分！我們以前常說，努力的人是會被看到的，是金子總會發亮的，現在就是你發光發亮的時候了。為咗符合返《半》，我都彈咗個溫柔版同激昂版（頭盔mode：真係亂嚟，只求冇錯音）大家鍾意邊個Version？我就鍾意Jeremy唱嘅Version啦。所以未聽嘅快啲去聽，聽咗嘅就繼續聽！」Jeremy隨即回覆：「我兩個都喜歡」。而教主盧瀚霆（Anson Lo）亦表示「Jeremy一直的努力，大家都看見了」，大曬兄弟情！

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