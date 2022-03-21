聲夢JUNIOR｜Jasmine翻唱炎明熹代表作遭狠批：我聽唔到你唱咩字

昨晚（20/3）播出的《聲夢JUNIOR》進入決賽階段，6名已經晉級的跳唱組參賽者中，Aster（劉芷君）、Charlotte（繆昀希）和Jasmine（冼奕瑜）率先完成比賽，四位評判音樂監製杜自持、歌唱老師Christine Samson、HANA菊梓喬和星夢娛樂監製劉易昇（Alex），對三人評價有讚有彈。

到決賽啦！（節目截圖）

首先登場的是一直被視為大熱門的Aster，她在HANA面前翻唱她的《我輸不起》，雖然賽前緊張得失眠，但Aster的表現順利得到原唱肯定，HANA直言她比自己唱得好：「你把聲好厚，好好聽，好吸引，好多謝你唱呢首歌。」杜自持則把握機會傳授秘笈：「如果我再教你唱，前面嗰度應該唔好咁出力住。如果你前面已經咁大聲，後面有band入嚟（音樂加強）嗰時，你就冇得再加大。」

+ 5

第二位登場的是Charlotte，跳唱《跳舞街》的表現令Eric先讚賞她能在勁歌熱舞途中仍能保持中氣。Christine Samson驚訝她只得12歲，但表現得非常成熟，杜自持更說是個無懈可擊的表演：「跳快歌，又要顧音準係好難嘅，淨係呢度我已經畀好多分你。」

+ 7

不過Jasmine的表現卻得不到評判讚賞，這次她挑戰難度，唱炎明熹《真話的清高》，綵排時的低迷狀態始終未能調整，令杜自持直斥：「你真係要再苦練多啲先，你嘅咬字，有幾句我係聽唔到你唱咩字，我戴住耳筒啦喎。呢個係好嚴重，所以你一定要苦練。」下台後Jasmine忍不住淚水，對自己的表現失望，不僅比完賽的Aster和Charlotte，連其他在後台的參賽者也相擁在一起，相當感人。