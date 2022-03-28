Spotify｜姜濤陳卓賢互有領先　COLLAR爆升134位都未算最誇張

踏入3月，姜濤已經站穩「Spotify Charts」每周藝人榜的榜首位置，但上年推出的代表作《Dear My Friend,》要到今個星期才超越陳卓賢（Ian）新歌《留一天與你喘息》，重返榜首位置。事實上，姜濤和Ian在歌曲榜鬥得難分難解，兩首代表作在一個星期內多次互換領先，最後兩首歌的播放次數也只差不足3,800次，可見競爭非常激烈。不過今個星期數據最搶眼的，卻是最近有新歌面世的女團COLLAR。



姜濤藉著《鏡中鏡》、《Master Class》、《I Know》等作品，在每周藝人榜中早早建立領先優勢，但《Dear My Friend,》今個星期在每周歌曲榜依然與Ian《留一天與你喘息》鬥得難分難解。（IG/ @keung_show）

新歌帶動COLLAR排名暴升

COLLAR在1月推出《Call My Name!》後表現未如理想，在藝人榜的排名從剛剛上榜的最高第35位一直下滑，上周更跌至第150位，似乎未能承接剛剛出道時的人氣。不過在3月18日推出新歌《Never-never Land》後，形勢卻突然180度扭轉，新歌以超過20萬次播放高居第3位，僅次姜濤和Ian，更帶動前作《Call My Name!》的單周播放次數突破6萬。在兩首作品都得到好成績帶動下，COLLAR的單周排名一舉躍升至第16位，創下成軍以來的最高位記錄。

《Never-never Land》嘅好表現，帶動埋《Call My Name!》嘅單周收聽次數都有上升，令COLLAR一下子出現非常誇張嘅升幅。（MV截圖）

韓團升幅仲誇張

一出新歌即令自己排名大躍進的音樂單位並非只有COLLAR，今個星期韓國女團Red Velvet和男團Stray Kids分別帶來新歌《Feel My Rhythm》和《MANIAC》，前者上周在藝人榜排在第180位，面臨落榜危機下，新歌一下子令她們足足升了143位至紀錄新高的37位，升幅是今個星期最高。後者也因新歌從第169位升到第38位，同樣是紀錄新高。新歌往往能帶動歌迷留意、首聽，有利歌手在榜內的表現，不過一下子上升超過100位依然是相當誇張。

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