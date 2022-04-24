Chill Club年度推介｜MC張天賦奪11萬票擊敗Edan　奪年度新人金獎

《Chill Club推介榜 年度推介21/22》在今晚（24/4）8時，於九展Star Hall頒發今屆樂壇第三張成績表。MC張天賦奪8萬票擊敗Edan呂爵安，奪得年度新人金獎！

MC張天賦大比數拋離Edan，奪得新人金獎。（節目畫面）

在全民投票階段，投MC第一位的有81217人、投第二位的有21159人，而投第三位的就有10553，MC張天賦在新人中獲得第一位票數最高的81217票奪得金獎。MC奪獎時在台上表現興奮，並表示在自己還未出道之前，聽歌只會留意歌手，出道後才知道幕後團隊的每個崗位都非常重要：「大家開始留意歌手更要留意幕後團隊，無論是曲詞編監都要支持！」

不過當MC奪獎時，由於數據的畫面讓Edan的粉絲誤以為Edan只奪得排第二位的21159票而嬲爆留言指：「差6萬幾票，有咩可能？」、「點會係MC啊！」。但有支持的MC的網民就直言正正就是因為票數大比數拋離，根本沒有不能存在。

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