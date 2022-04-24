Chill Club｜Anson Lo爆大冷奪男金兼年度歌曲：唔會放棄做跳唱歌

「Chill Club年度男歌手」由林家謙奪得銅獎，而姜濤則奪得銀獎，姜濤表示：「我記得上年講過我地會成為亞洲第一，其實今日大家已經係我心中嘅亞洲第一，我真係愛呢個地方，只要你地唔放棄我哋，我會永遠唱歌畀你哋聽。」

全場最爆冷事件發生了，盧瀚霆Anson Lo奪得「Chill Club年度男歌手」金獎，他說：「我覺得我需要多謝MIRROR，四年前如果唔係有MIRROR，冇人會想留意Anson Lo呢個人，我哋最近每一個成員都有一種好疲倦嘅感覺，我想講我哋幾累都好，我哋都唔會放棄，我哋每一日都做緊鍾意做嘅嘢，我應承你哋！」

Chill Club頒獎禮︱MIRROR奪組合金獎 Anson Lo奪男金兼年度之歌

Anson Lo亦奪得「Chill Club 年度歌曲」，他表示：「我唔會放棄我鍾意做嘅跳唱歌。」

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