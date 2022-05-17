鄭融事隔九年再開個唱　七月麥花臣暫開一場

鄭融（Stephanie）去年底憑歌曲《多喝⽔》橫掃多個音樂頒獎禮的歌曲獎項，歌唱事業再次重上高峰，今日（17日）她亦宣布將於七月舉行《TRUTH AND DARE 鄭融演唱會 2022》，事隔九年再次開個人演唱會。



鄭融將於7月16日於麥花臣場館舉行《TRUTH AND DARE 鄭融演唱會 2022》，票價分別為480及680港元。

鄭融雖然舉行過大大小小的音樂會，但出道19年至今只舉行過一次個人演唱會，2013年她於九展舉行一連兩場《鄭融 Live Like 18 concert》。事隔九年，她將於7月16日於麥花臣場館舉行《TRUTH AND DARE 鄭融演唱會 2022》，票價分別為480及680港元。

近年在疫情下，⼤家收窄了⽣活圈⼦，偶爾亦希望能找到⼀些喘息的空間，鄭融有⾒及此啟發了今次演唱會以「Truth AND Dare」為主題，並希望透過不同類型的歌曲和視覺效果與觀眾⼀起講出內⼼的真⼼話來釋放壓⼒。鄭融表示希望除了演唱《終身學習》、《紅綠燈》、《健康教育》和最近的新歌《多喝水》等這些帶有治癒和教育意味的歌曲安慰歌迷之外，希望亦可以公開演唱B-Side歌曲和快歌，回饋歌迷一直以來的支持。

鄭融在東鐵過大海廣告曲中，代表紅磡站 (影片截圖)

密鑼緊⿎準備個唱的鄭融最近忙於練歌排舞，更經常運動，務求以最佳⼀⾯⽰⼈，她亦在 YouTube上拍攝《融入家中》等短片，與粉絲們分享⽇常，展現歌⼿這個⾓⾊以外，非常⽣活化的⼀⾯，無論是歌曲風格還是⽇常⽣活，鄭融都表現出樂觀向上的個性，絕對是當之無愧的「治癒系歌⼿」。此外，鄭融下半年也會推出新的⾳樂作品，風格路線先與⼤家賣個關⼦， 敬請⼤家多多期待！