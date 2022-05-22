聲生不息｜曾比特飆高音唱搖滾版《夢中人》　震撼性擊敗林子祥

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。來到第五集，繼續延續「港樂與我的『一生所愛』」的主題。上集女子隊楊千嬅、周筆暢、單依純合唱的《高山低谷》及李克勤與毛不易唱的《最佳損友》合唱歌成功入圍候選金曲，而本集就輪到獨唱對決。經過商議，進行競演的歌手分別是：林子祥（阿Lam）《我愛你》VS 曾比特《夢中人》、林曉峰《今生今世》VS 葉蒨文（莎莉）《憑著愛》、李健《深愛著你》VS 楊千嬅《Baby Song》、馬賽克樂隊《夢裡藍天》VS 單依純《三人遊》。

本集就輪到獨唱對決。（節目畫面）

林子祥與曾比特上演「父子對決」。（節目畫面）

林子祥與曾比特上演「父子對決」。（節目畫面）

林子祥與曾比特上演「父子對決」。（節目畫面）

再度與阿Lam「父子」同台對決的阿Mike，為了帶給觀眾新鮮感，選擇以搖滾方式獻唱樂壇天后王菲經典作品《夢中人》。紅色皮褸型格Look登場的Mike，繼首集《初戀》後再度成功掌控舞台，一開腔便以超高音唱出「夢～中～人，一分鐘抱緊～」，成功懾服台下樂迷，跟著歌曲節奏及Mike的表演瘋狂舞動。全程散發著驚人爆炸力的Mike，唱畢後更跳脫地向觀眾單眼，再將氣氛推向高潮。

Mike選擇以搖滾方式獻唱樂壇天后王菲經典作品《夢中人》。

林子祥挑選了《我愛你》。（節目畫面）

林子祥就特別挑選了《我愛你》，一出場所有觀眾都企起身，在Lam哥獻唱期間，連比較內斂的李健都興奮地跳舞。另外，對於阿Mike震撼性演出，千嬅、克勤及李玟大表讚歎，千嬅直指整首歌都是女生Key難度甚高，李玟指Mike音域很闊，克勤則讚歎謂：「他假音很亮，好聽，很有力。」

+ 4

最後Mike以55%比45%擊敗了「爸爸」林子祥，對於勝出Mike表示非常驚訝，而在旁的Lam哥則大讚Mike的超水準表現，兩人更互相擁抱，並表示要繼續享受舞台。