聲生不息 | 炎明熹Solo唱《心淡》　多位天后金曲入選第六集歌單

由內地芒果TV與香港無綫電視台合辦的音樂節目《聲生不息》自播出以來引起很大迴響，除了集結兩地殿堂級與新生代歌手，還邀請了盧冠廷、呂方、張智霖以及內地偶像王源助陣，令節目人氣更上一層樓。



第六集的主題是「港樂與我的城市人生」在上半場進行男女合唱對陣後，下半場將以solo形式比賽。節目在今日（4日）正式公布歌單，與之前網傳名單一樣，分別有炎明熹《心淡》、毛不易《孤獨患者》、李玟《跳舞街》、劉惜君《挑戰》、張智霖《等》、周筆暢《圓》、李健《城市足印》、王源《如風》、李克勤《飛花》以及楊千嬅《如何掉眼淚》，既有唱盡心聲的抒情歌，也有揮灑自如的勁歌熱舞。

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在預告片中，10位歌手全情投入，深情演繹，今次也是鄭秀文與容祖兒兩代天后的歌曲首次在節目中演繹。對此，網友都紛紛留言道：「未免太太太合我心意了吧」、「心淡！有點期待Gigi唱祖兒的歌」、「如何掉眼淚，終於選到鄭秀文了」，表示非常期待。此外，由於千嬅選擇了Sammi的歌曲，因此也引起不少網友關注：「楊千嬅粉絲應該已經做好戰鬥準備了」、「亮點不應該是楊千嬅Q（選）到鄭秀文的歌嗎？當年兩人競爭白熱化啊」、「楊千嬅唱鄭秀文，有意思」等。

千嬅與Sammi同是90年代參加新秀歌唱大賽出道，因樣貌相似，且都簽約華星唱片，當年在Sammi過檔華納唱片後，華星力捧楊千嬅做其接班人，故千嬅初出道時有「翻版鄭秀文」之稱，被外界視作競爭對手，時常傳出不和消息。多年後，兩人又再度成為寰亞唱片歌手，其後於公司群星演唱會上同台，且演唱會互相邀請對方作嘉賓，還在後台親密合照，早已打破不和傳聞。

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