鄭秀文新碟連續三周奪銷量榜冠軍　舊作25年後獲原唱讚︰好感恩

天后鄭秀文(Sammi)最近推出《LISTEN TO MI BIRTHDAY GIG》生日音樂會Blu-ray現場錄音專輯,連續三星期奪得「香港唱片商會銷量榜」冠軍,日前她在Facebook出帖:「多謝大家。無言感激。」這次生日音樂會中,她重唱1997年的作品《隔著玻璃》,並收錄在此唱片內。昨日(22日)歌曲英文版《Invisible War》原唱者兼作曲人Julia Fordham 在Sammi 的帖下留言讚好:「Thank you Sammi for singing my song Invisible War/Ge Zhe Bo Li. Your Voice is so beautiful. Love and thanks, Julia Fordham x.」

之後,Julia再於自己Facebook寫道:「Thank you 鄭秀文Sammi Cheng for this beautiful rendition of my song Invisible War. I love it. Julia X.」而Sammi也留言回謝Julia:「Thank you Thank you Julia. Your song is soooo beautiful. And your voice is truly amazing. And it’s my honor to be able to cover your song. Thank you Julia. Your message make my day.」

開心事陸續有來,Sammi 最近接受Highlighter_Channel訪問和玩遊戲,首項挑戰是「估歌仔」,聽到自己的歌曲被倒帶兼變調後,Sammi哈哈大笑。第一題是首本名曲《叮噹》,音樂響起不用兩秒,她立即知道答案,非常犀利,還得戚笑指題目太簡單。不過之後《螢》、《萬物有時》和《終身美麗》等多首金曲,難度升級,她開始感到挑戰,笑言:「哈哈哈,好難呀!搞到我首歌好高級,好似法文歌,好似好神聖,會發光咁呀!」結果在同場工作人員合力下,Sammi全部答對,順利過關。之後還有不同挑戰和深情訪問,她還分享這一年成為「暫托貓家庭」的喜樂,將於Highlighter_Channel平台登場。