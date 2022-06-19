聲夢傳奇2｜16歲任暟晴人靚聲甜成功跑出　有望成姚焯菲接班人

（右一）任暟晴在第二集《聲夢傳奇2》與其餘三位聲夢學員合唱Lady Gaga《Poker Face》。（《聲夢傳奇2 》截圖）

無綫選秀真人騷《聲夢傳奇2》至今播出兩集，一眾星級導師於昨晚（18/6）已挑選好學員入組。雖然還未正式開始比賽，但在首集23名學員已經輪流初試啼聲。其中16歲的任暟晴Jasmine就獲網民激讚有冠軍相，唱歌淡定之餘，人靚聲甜，極有機會挑戰到「國民初戀」Chantel！

Jasmine今年16歲。（IG圖片）

Jasmine於首集分組拜會導師，她挑選了江海迦（AGA）與李幸倪（Gin Lee）的《一加一》。在Johnny Yim教路下重新演繹升Key版本，表現即時升呢，加上甜美笑容，有網民更指Jasmine這個版本比原唱更好聽，成為比賽中的黑馬。

Jasmine人靚聲甜。（節目畫面）

Jasmine人靚聲甜。（節目畫面）

經過首集，Jasmine深受網民的喜愛，聲線穩定之餘亦有感染力，就連Johnny Yim亦對她讚不絕口。有網民指第一集入面Jasmine唱得最好，更表示Jasmine外貌與韓國女團BLACKPINK成員Jennie及無綫小花游嘉欣相似，並獲封為「Chantel 2.0」。

Jasmine先後坐擁ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級，本身熱愛音樂的她，曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽，並獲得優異成績。她沒有像其餘參賽者般，將音樂作品上載到社交平台，似乎要待上舞台之際才看到她的不同面貌。

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