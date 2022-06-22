聲夢傳奇2｜增設人氣榜5大熱門出爐　醫科生趙小婷點歌拉票登榜首

《聲夢傳奇2》逢周六晚八點半於翡翠台播出，為增加與網民及聲夢迷互動，《聲夢傳奇2》今屆增設學員人氣榜，並於11日開始接受投票，逢星期五更新最新三甲走勢。首回成績已於上周五（17日）公布，頭五個單位分別為趙小婷（Pamela）、女團XiX、任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）及黃洛妍（Janees）。

趙小婷（Pamela）。

女團XiX。

由於任暟晴Jasmine被指演唱時「笑容欠奉」，故刻意以「笑容」謝票。

趙紫諾（Sabrina）挑戰自己用廣東話謝票，仲大晒童真動作。

黃洛妍（Janees）扮動物叫勁神似。

對於喜獲支持，五大人氣單位齊齊拍片謝票兼各出其招拉票，當中以暫時排名榜首的趙小婷Pamela最有策略，大玩IG點唱：「大家可以去我IG度留言點歌，我會喺IG Story度揀三首歌唱番畀大家聽。」

Pamela排名榜首。

排名第二名的XiX則以「聲殺」拉票，更邊跳邊Rap表達謝意：「多謝大家投我哋票，希望可以令到你哋笑；大家一齊支持《聲夢2》，成為Top 5一啲都唔易；應承大家愈做愈好，大家加油Good Show！」

+ 1

而自於首集獻唱《一加一》後人氣急升的任暟晴Jasmine，由於被指演唱時「笑容欠奉」，故刻意以「笑容」謝票，雖然尚有很大「改進」空間，但誠意加可愛度十足，重視民意的任暟晴Jasmine笑說：「好多人想我笑多啲，所以我準備咗三種笑畀大家，分別係「尷尬笑」、「開心笑」同埋「瞇眼笑」。」任暟晴Jasmine努力地「笑」完後，更忍不住吐舌急急腳離開鏡頭拍攝範圍，十分可愛。

任暟晴Jasmine。

而兩大唱家班趙紫諾Sabrina及黃洛妍Janees平時上台獻唱雖霸氣十足，但謝票環節卻盡顯真性情，擅長普通話及英語的趙紫諾Sabrina，努力挑戰自己以「廣東話」謝票，並獻唱張國榮名曲《Monica》，同場加映大量充滿童真的答謝動作。至於黃洛妍Janees則放下成熟一面，以相當搞鬼的形式獻唱英文兒歌《Old MacDonald Had a Farm》，更分別模仿狗、豬、鴨的叫聲，神似得來相當有趣。

趙紫諾（Sabrina）。

黃洛妍（Janees）。

另外，任暟晴Jasmine日前在社交網晒出與導師Gin Lee合照，兩人合力做出心心手勢，非常有愛，任暟晴Jasmine留言感謝Gin Lee照顧，指對方「唔止係老師，係心理輔導，係媽咪」，又大讚對方半夜兩點都照覆message：「Words Cannot Express How Grateful I Am，真係好好好好好有心機，就算凌晨兩點都照覆message，以後多多指教，愛你愛你愛你。」Gin Lee則回覆表示：「一齊加油！」