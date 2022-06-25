聲夢傳奇2｜趙紫諾首戰獲23盞綠燈超高分　變第二個炎明熹冇難度

《聲夢傳奇2》為無綫（TVB）舉辦的歌唱比賽，因為第一季獲得空前成功所以第二季的製作以及參賽學員都備受注目。今晚（25/6）一集多位學員正式「落場」比賽。一如上季玩法，每組導師都會各自派出一名學員作對抗賽。因為是第一場比賽，所以Gin Lee 李幸倪、王灝兒 JW、林二汶等多位導師都派出各組的「王牌」出賽。



的趙小婷（Pamela）第一個出場。（《聲夢傳奇2》截圖）

張佳添評語好中肯。（《聲夢傳奇2》截圖）

賽前備受傳媒注目的趙小婷（Pamela）作為第一位表演歌手，評判都認為她的聲線十分好，初時有一點點緊張，幸好中段開始愈唱愈順。最後得到17盞綠燈。

被封「Chantel 2.0」的任晴佳演唱《玉蝴蝶》。（《聲夢傳奇2》截圖）

舒文說：「我覺得你可以勁多30%。」（《聲夢傳奇2》截圖）

之後到了被封「Chantel 2.0」的任晴佳演唱《玉蝴蝶》。Gin Lee李幸倪給評語時表示為替她拒擋所有障礙，之後到舒文給評語時，他笑言：「頭先你講障礙，我即刻諗到係我。」不過舒文也讚賞任晴佳的表現，說：「我覺得你可以勁多30%。」「Chantel 2.0」任晴佳獲得19盞綠燈。

金永衡（Christopher）表現穩定。（《聲夢傳奇2》截圖）

劉詠彤（Angel）只獲13盞綠燈。（《聲夢傳奇2》截圖）

其後金永衡（Christopher）分別獲16盞燈。劉詠彤（Angel）只獲13盞綠燈，新城DJ瑪姬更直言：「記住呢個係歌唱比賽，跳舞只係add on。」

劉詠彤（Angel）只獲13盞綠燈。（《聲夢傳奇2》截圖）

趙紫諾（Sabrina）一開聲就秒殺全場。（《聲夢傳奇2》截圖）

姚焯菲（Chantel）都話聽到「起雞皮」。（《聲夢傳奇2》截圖）

到了趙紫諾（Sabrina）的《說散就散》演唱可說是一嗚驚人，令人聯想起第一季的炎明熹。在第一季同樣有唱過《說散就散》的姚焯菲（Chantel）亦說：「我起晒雞皮。」Eric Kwok（郭偉亮）也說：「What's wrong with this world？冇諗過13歲可以唱到咁。」最後趙紫諾得到23盞綠燈高分。

Eric Kwok（郭偉亮）也說：「What's wrong with this world？冇諗過13歲可以唱到咁。」（《聲夢傳奇2》截圖）

梁芷菁（Crystal）表現一般般。（《聲夢傳奇2》截圖）

伍仲衡批評：「音準flat得好緊要。」（《聲夢傳奇2》截圖）

梁芷菁（Crystal）為最後出場的學員，演唱《I wish》後就被伍仲衡批評：「音準flat得好緊要，初時以為headphone有問題，點知拎低聽都係咁。你要多啲功夫係個pitch（音高）上面。」雖然外形討好而且笑容甜美，不過最後只得8盞綠燈，要離開《聲夢傳奇2》舞台。聽到消息後梁芷菁以笑容面對，但回到後台就馬上爆喊，喊個不停，一邊抱着隊友一邊說：「我接受唔到呀。」訪問室中，她說看到隊友想起那些要一起努力的說話，但現在她卻是第一位離開，說：「我唔想再錄喇！」泳兒亦哭着說：「我仲諗咗之後教啲咩畀佢，佢整體真係唔差。」

梁芷菁（Crystal）被foul後，在後台爆喊。（《聲夢傳奇2》截圖）

梁芷菁（Crystal）被foul後，在後台爆喊。（《聲夢傳奇2》截圖）