黃家駒逝世29年｜30年後竟有新歌重見天日　劉祖兒改編重推圓心願

撰文：關穎賢
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殿堂級樂隊Beyond的歌首首經典，陪伴了不少香港人成長。可惜Beyond靈魂人物黃家駒於1993年6月30日，於日本墮台離世。不經不覺，家駒已經離開了我們29年，但其創作的歌曲和精神仍長留我們心中。適逢家駒60歲冥壽及逝世29年，竟然有家駒從未曝光的作品面世。

Beyond的音樂至今仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年代的青春記憶。（網上圖片）

90年代歌手劉祖兒三十年前認識了致力攜後輩的家駒，當時家駒為他創作了一首名為《望》的情歌，可惜歌曲最後沒有收錄在專輯內。劉祖兒表示歌曲一直都未能面世而感可惜，故特別將歌曲重新編曲及填上新詞再重新推出，了一個心願，並指推出的版本叫《RE: 重覓》。全新版本其實是劉祖兒的心聲，而歌詞大意就是尋找夢想，希望大家思考心底裡最想做或放棄過的事情，亦寄語年輕人要好好把握時間做心中所想的事。

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劉祖兒於90年代出道，憑歌曲《喜歡我》人氣急升，推出的首張同名唱片更獲得金唱片（唱片銷量達2.5萬張），曾經被視為潛力新星，可惜與唱片公司意見不合，只在樂壇閃現兩年便銷聲匿跡，現在則經營美容生意。不過他一直沒有放棄音樂夢，平日斷創作音樂，更趁疫情創作了不少作品，部份獲外國音樂人賞識，為他推出純跳舞音樂大碟，在德國、英國及日本發行。

劉祖兒特別將黃家駒創作給自己的歌曲重新編曲及填上新詞再重新推出，了一個心願（劉祖兒Facebook）
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