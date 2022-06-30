黃家駒逝世29年｜30年後竟有新歌重見天日　劉祖兒改編重推圓心願

殿堂級樂隊Beyond的歌首首經典，陪伴了不少香港人成長。可惜Beyond靈魂人物黃家駒於1993年6月30日，於日本墮台離世。不經不覺，家駒已經離開了我們29年，但其創作的歌曲和精神仍長留我們心中。適逢家駒60歲冥壽及逝世29年，竟然有家駒從未曝光的作品面世。

Beyond的音樂至今仍對樂壇有著舉足輕重的影響，亦記載了一個年代的青春記憶。（網上圖片）

90年代歌手劉祖兒三十年前認識了致力攜後輩的家駒，當時家駒為他創作了一首名為《望》的情歌，可惜歌曲最後沒有收錄在專輯內。劉祖兒表示歌曲一直都未能面世而感可惜，故特別將歌曲重新編曲及填上新詞再重新推出，了一個心願，並指推出的版本叫《RE: 重覓》。全新版本其實是劉祖兒的心聲，而歌詞大意就是尋找夢想，希望大家思考心底裡最想做或放棄過的事情，亦寄語年輕人要好好把握時間做心中所想的事。

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劉祖兒於90年代出道，憑歌曲《喜歡我》人氣急升，推出的首張同名唱片更獲得金唱片（唱片銷量達2.5萬張），曾經被視為潛力新星，可惜與唱片公司意見不合，只在樂壇閃現兩年便銷聲匿跡，現在則經營美容生意。不過他一直沒有放棄音樂夢，平日斷創作音樂，更趁疫情創作了不少作品，部份獲外國音樂人賞識，為他推出純跳舞音樂大碟，在德國、英國及日本發行。