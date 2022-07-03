聲生不息｜李克勤驚喜跳唱Rap贏對手入決賽　再與李健靚聲合體

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》逢周日中午在芒果TV播映，而香港觀眾就可以在同日晚上8點半翡翠台收看。今日（3/7）播出的第十一集，主題為《勁歌金曲衝刺夜》，所有參賽歌曲必需要曾入選過「十大勁歌金曲」，十六組歌手全部出場，而贏得最高期待值的隊伍才能於下周最後一集的「金曲盛典」中全員上陣。

李克勤、李健、魔動閃霸《雨夜的浪漫》＋《護花使者》與曾比特、炎明熹、劉惜君《失戀》進行對決。

千嬅與克勤隊將以獨唱、2人或3人合唱模式、分成四輪PK演唱《十大勁歌金曲頒獎典禮》得獎金曲，歌單為葉蒨文（Sally）《瀟灑走一回》VS李玟《愛的根源》；周筆暢（筆筆）、安崎《醒醒》VS林曉峰、馬賽克樂隊《朋友》；林子祥、單依純《千億個夜晚》VS楊千嬅、毛不易《可惜我是水瓶座》；曾比特、炎明熹、劉惜君《失戀》VS李克勤、李健、魔動閃霸《雨夜的浪漫》＋《護花使者》。

當年《雨夜的浪漫》都冧盡唔少人。

李克勤又跳唱又Rap，真係好驚喜！

克勤與李健及魔動閃霸一齊獻唱《雨夜的浪漫 x 護花使者》，克勤表示：「《雨夜的浪漫》係『十大勁歌金曲』嘅歌曲，《護花使者》就是彩蛋。不過我哋特登唔將《護花使者》個歌名寫出嚟係因為想俾觀眾有個驚喜。《雨夜的浪漫》編曲部份由李健負責；而《護花使者》就係我負責編曲。」

克勤再與李健靚聲合體。

李健同克勤合唱《雨夜的浪漫》。

當年《雨夜的浪漫》都冧盡唔少人。

由於想讓觀眾有耳目一新的感覺，克勤這次的表演特意加入跳舞元素，更認真備戰，提早差不多兩個星期開始準備：「大家都知道跳舞一向都唔係我強項，自己知自己事，所以我提前咗個幾星期去排練，每一日都捉住排舞老師去排練，排咗幾日之後就拉埋魔動閃霸一齊。其實足足排咗超過一個星期，我係抱住一個將勤補拙嘅心態去做，因為喺呢個舞台上我唱咗好多抒情歌，係時候俾觀眾一個驚喜，呢個都係一直想擺入《聲生不息》節目裹面嘅元素，但係要搵一個適合嘅時間去做。」

克勤這次的表演特意加入跳舞元素，更認真備戰。

除此了跳舞，克勤更跟魔動齊齊Rap：「廣東話rap嘅歌詞係我自己寫，要感謝魔動一路教我點樣rap，因為對於我嚟講，rap我唔係好在行，但呢個當然係佢哋強項，所以佢哋一路話俾我聽個拍子點樣去唱rap，其實係有tone、有key，係有好多學問喺裏面，絕對係上咗一課。」最後，克勤這個突破的表演勝出，令到總比數跟對手打和，從而令克勤全隊進入決賽。