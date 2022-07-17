衛蘭開心見演唱會觀眾表達意見：這些都是幫助我們成長和改變的

衛蘭（Janice）上周完成了一連三晚演唱會《Janice Be Still Live 2022》。騷後有部分觀眾於網上表達意見，指福音歌太多似佈道會，期間鍾舒漫因溝通出錯而在台上分享個人經歷近10分鐘，令場面尷尬；其次是氣氛令觀眾無法放鬆投入；衛蘭缺乏與觀眾交流；以及安哥時間少。不過衛蘭接受《香港01》訪問時表示想同與粉絲分享所思所想，歌曲選擇上已盡力取得平衡。而鍾舒漫亦就誤會感自責道歉。



衛蘭上周完成了一連三晚演唱會《Janice Be Still Live 2022》。（胡凱欣 攝）

衛蘭今日（17日）於Instagram出Post回應，她坦言：「BE STILL，是我清楚知道我需要分享的信息。沒想到在籌備這個演唱會期間，我會面對各種各樣的試煉，看我能否真的能保持Be Still。」

鍾舒漫為發言過長自責。（胡凱欣 攝）

她指今次演唱會最希望帶給歌迷和身邊人「治愈、安慰、平安、愛和喜樂」。雖然有部分觀眾不滿首場表現，但衛蘭反而感到很高興，她說：「我希望這個演唱會可以創造話題，疑問和挑釁，我反而高興看到摩擦和爭拗，因為畢竟這些都是幫助我們成長和改變的。」衛蘭指自己初心不滿，希望歌迷感受到台前幕後的真誠和努力。

衛蘭坦言開心見到有觀眾表達意見。（IG@janice_vidal）

衛蘭全文：

「BE STILL，是我清楚知道我需要分享的信息。

沒想到在籌備這個演唱會期間，我會面對各種各樣的試煉，看我能否真的能保持Be Still。我想，因為我必需要首先經歷和鍛鍊我需要傳遞的訊息。

我的任務非常明確。

我只知道我熱切地想透過我的音樂帶來治愈、安慰、平安、愛和喜樂。 不僅對我的觀眾，還有我身邊出現的每一個人。

我也知道沒有上帝的力量根本沒有可能做到。 我每天都禱告！祈求祂會和我一起去做這件事。

第一場完場後，出現了很多評論，但卻我很高興。 我希望這個演唱會可以創造話題，疑問和挑釁，我反而高興看到摩擦和爭拗，因為畢竟這些都是幫助我們成長和改變的。

無論大家怎樣評論也好，最重要的是我由一開始到現在也沒有改變的那份純粹的心意，我只管盡力著手去做我想做的事，與我的聽眾分享對我來說重要的事情。

大家不會看到要做這樣的一個演唱會背後所有辛勤的工作，所有有血有淚的付出。我們都把自己的心掏出來，為我們最愛的觀眾去盡一切的努力。

我希望那些有來過的人，可以感受到。」

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