金曲頒獎禮｜JW奪最佳劇集歌曲獎金獎　讚主題曲能帶動觀眾情緒

由香港電台與無綫電視（TVB）首度合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》取代過去兩台分別舉辦的《十大中文金曲頒獎音樂會》及《勁歌金曲頒獎典禮》，頒獎禮將於本周日（24日）假將軍澳電視廣播城舉行。繼宣布了鮑比達獲得「香港金曲榮譽大獎」，再於今日（20日）下午，再公布「最佳劇集歌曲獎」得主。

大會今日再公布「最佳劇集歌曲獎」得主。

「最佳劇集歌曲獎」金獎由JW（王灝兒）奪得，得獎歌曲為無綫劇集《陀槍師姐2021》的主題曲《我不想別離》。JW表示自己一直都很喜歡做戲、睇電視及唱歌，所以知道自己可以唱劇集歌特別開心，而劇集歌能夠帶動到情緒，令大家更加投入劇情。提到有份主演的古裝劇即將播出，JW直言拍劇絕對不簡單，現時又唱歌又拍劇感覺非常充實。

JW奪最佳劇集歌曲獎金獎。

至於銀獎，由譚嘉儀唱的《智能愛人》主題曲《不可能發生》奪得，嘉儀透露今日出席記者會前完全不知道有頒獎環節，所以能夠獲獎非常驚喜，並希望日後能唱更加多劇集歌。另外，Gin Lee及蕭凱恩合唱的《喬家的兒女》主題曲《這種親》奪得銅獎，Gin Lee並沒有到場。蕭凱恩表示每日都有與家人一起看《喬家的兒女》，與家人關係愈來愈好。對於今次跟Gin Lee合作，除了大讚對方細心之餘，更表示兩人同屬處女座：「大家都係處女座，都係完美主義，大家都有好多火花。」