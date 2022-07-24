香港金曲獎|Supper Moment在內地照攞組合獎：將音樂帶到更多地方

由香港電台與無綫電視（TVB）首屆聯合主辦的《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》今晚舉行，Supper Moment勇奪香港金曲樂隊大獎，身在內地的Supper Moment更有心地拍片唱歌，簡直就好像身在現場一樣，更指：「將音樂帶到更多地方」。

身在內地的Supper Moment更有心地拍片唱歌。

Supper Moment正在內地舉行巡唱，雖然深圳站因疫情關係而延期，但其他地方暫時未受影響。早前會江門開騷嘅Supper，全場劃一票價280人仔，用一餐晚飯嘅價錢嚟睇天團，難怪唔少樂迷都話抵！

全場票價280人仔。(微博圖片）

早前Supper Moment曾接受《香港01》訪問，Sunny透露與內地公司合作：「我哋同新嘅公司合作，係一間內地唱片公司『太合麥田』，希望將來嘅巡唱可以有一個更加好嘅規劃。對我哋嚟講，做音樂最緊要係做返自己節奏，最希望係可以喺巡唱期間繼續創作、出專輯，呢樣嘢對我哋4個嚟講係目標。」問到與內地公司合作，會否擔心再次引起網民激烈討論，Sunny坦言：「網民嘅意見我哋係在意嘅，意思係呢啲會係鞭策，係我哋想做好自己嘅動力。但係同一時間我哋話唔在意嘅原因係，我哋好清楚自己想做嘅嘢係咩，做音樂同表演最緊要係享受成果，相信好嘅音樂同現場演出係會有一種力量畀大家。依家係有疫情，希望疫情快啲穩定落嚟，大家都搵得返自己嘅生活節奏，呢樣嘢係我哋最想大家做到。」