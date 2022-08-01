世界口琴冠軍參加Casting不被尊重　網民鬧爆ViuTV：有眼不識泰山

ViuTV近期為節目《演奏1TAKE過》招募參加者，節目形式應該跟《1TAKE過》相若，但今次主要將焦點放在音樂演奏者身上，讓觀眾認識及了解一些身懷絕技的演奏家。不過昨日（30日）香港世界冠軍口琴家何卓彥（CY Leo）在Facebook上載了《演奏1TAKE過》相約casting時，疑似不被尊重的對話截圖，惹來大批網民負評。

何卓彥是香港世界冠軍口琴家。（FB圖片）

在對話截圖中，節目撰稿員聯絡CY Leo相約Casting，並指Casting是透過交談讓製作組了解CY Leo的故事及拍攝3分鐘的演奏樂器片段。而節目音樂總監CM Groovy都會在場，另外要求CY Leo準備多一種演出風格或曲風，讓音樂總監「睇多少少你嘅演奏會有幾特別」。

節目撰稿員聯絡CY Leo相約Casting，當中的用詞讓網民感不尊重。（FB圖片）

對於節目方面的聯絡內容，有大批網民在CY Leo的帖文中留言表示不尊重：「你嘅演奏片段一啲都唔難搵，睇得出佢哋無知之餘亦非常不專業」、「係未要用鼻哥窿吹口琴先係特別」、「真係唔識㗎喎！」、「有眼不識泰山」。

CY Leo已在19歲贏得口琴界世界冠軍的最高殊榮。（IG圖片）

其實現年27歲的CY Leo在19歲之時，已經憑出色的口琴技巧，贏得口琴界世界冠軍的最高殊榮，其父親威爾斯親王醫院創傷及矯形外科部門主管何百昌醫生，亦是世界口琴冠軍兼香港口琴協會及英皇口琴五重奏的創辦人。CY Leo年紀輕輕奪得最高殊榮後，開過不少演奏會，除了跟世界各地不少的音樂家合作，亦與林憶蓮、古巨基、李克勤、盧冠廷等歌手合作過。今年致力推動口琴音樂發展，為了讓香港觀眾更加了解口琴，在個人YouTube頻道上載廣東流行曲的口琴演奏。

不過對於「睇吓有幾特別」事件，CY Leo於今午在Facebook表示：「關於特別與否事實上，實力同特別並不一定掛鉤；電視同舞台上既特別，亦截然不同。一種藝術形式，能唔能夠入屋，實力以外更加需要話題度、娛樂性、觀眾緣同故事性。口琴相比其他樂器，較少前車可鑑。畢竟歷史上達到國際知名既口琴家，屈指可數，所以節目對口琴可能性存有質疑，無可厚非。雖然如此，我眼裏既特別，始終都是實力為本。反正實力，也是我唯一能夠控制的。所以結論是，繼續努力練琴，備戰 Casting。」