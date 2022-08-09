評論 | Tyson Yoshi的三點魅力　總括成一個字 ——夠「真」

記者算不上是Tyson Yoshi（程浚彥）的Die Hard粉絲，身邊有位從Tyson Yoshi Underground時期便追隨至今的死忠粉絲友人，可是由於早年幾乎只是聽獨立音樂，YouTube演算法自然會將你引領至Tyson Yoshi頁面上，彼時《Christy》剛推出，有着一聽即愛上的魔力，成為記者某段時期搭地鐵返工返工時聽的洗腦歌，亦因而開始深耕這位狂野大男孩的音樂；而畫面上依偎着Tyson笑得含蓄又甜蜜的女孩Christy，亦令人印象深刻。



Tyson Yoshi一連四場的《MY NEW WORLD ORDER》演唱會昨晚（8日）落幕。（陳順禎 攝）

Tyson Yoshi一連四場的《MY NEW WORLD ORDER》演唱會昨晚（8日）落幕，來到第四場，Tyson Yoshi經已完全投入狀態，駕輕就熟，不再似頭場般，手腳還有些少不夠乾淨利落，更需頻頻喝水、聊天緩解緊張；尾場的他洋溢自信，聲線滲透力和爆發力十足，散場後連一位觀賞過無數演唱會的資深行家都禁不住稱讚道：「把聲真係幾好喎，好聽呀。」

《Christy》於YouTube至今有1700萬點擊次數。（YouTub圖片）

要說喜歡Tyson Yoshi，除了唱歌好聽，個人魅力也是不可或缺，Tyson Yoshi的魅力不外乎一個字——夠「真」。從三年前推出一首以女友命名公開示愛的歌開始，Tyson Yoshi不介意將最私人的自己呈現於公眾眼前。他沒有尷尬地遮遮掩掩，反而拋開包袱（或從來無包袱）地大方將女友介紹給粉絲認識，演唱會上更公開與女友上來個閃力十足的「摸頭殺」。

談到寫歌，哪位主流歌手敢將「SP」作題材入歌？對香港社會而言，歌詞尚算得上刻骨大膽，首歌再紅多些少或會收到家長投訴，「Oh no 意外跟你喝醉 再纏綿 整夜沒睡 事後 我想你幾回 Girl」；又有哪位歌手敢自爆曾有多位性伴侶？

女友Christy摸頭。（陳順禎 攝）

Tyson Yoshi是敢言的。受到意外影響，飛天環節被迫緊急剎停，Tyson Yoshi將煩躁及抱怨都剪輯在演唱會播放的影片中：「一個炒車，全香港唔俾揸車！」毫無顧忌，又是大實話。

演唱會可謂一波三折。（陳順禎 攝）

壞男孩也要配以脆弱感性一面，才足以創造出反差魅力。除了女友外，Tyson Yoshi不厭其煩地分享一位已離世的12歲小妹妹粉絲的故事，這段經歷對他的心靈衝擊之大，即使複述了4次，他依然哽咽落淚。

此外，成名後的Tyson沒有忘記一直在音樂路上扶持他的好友，包括地下音樂圈就認識的兄弟Akiko，以及一直協助他的MADBOII，與好友相擁時，連一向Chok爆的他也禁不住動容。 若論如今Tyson的人氣度，邀請更具分量的主流歌手不是難事，但他卻要借機會讓更多人認識優秀的地下歌手，他的不忘初心亦令死忠粉絲友人深受感動。

說到12歲小妹妹粉絲，Tyson Yoshi感觸落淚。（陳順禎 攝）

早前與另一位友人談論起Tyson Yoshi時，他認為Tyson Yoshi已算是一位主流歌手，然而在昨晚的演唱會上，Tyson Yoshi說了一句話，恰好回應了友人的疑惑，「我只係一個多啲人聽嘅Underground歌手。」繼續我行我素，我想正正已是「the best version of Tyson Yoshi」。

Tyson Yoshi攬Akiko。（陳順禎 攝）

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